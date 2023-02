Historyczna chwila. Odleciał. Ogromny sukces dla całej Ukrainy

Wygląda na to, że w ostatnim czasie ukraińskie skoki narciarskie przeżywają rozkwit. Wszystko za sprawą Jewhena Marusiaka. W drugim konkursie indywidualnym na skoczni Kulm 22-latek zajął 26. pozycję i wywalczył pierwsze 5 punktów w historii swoich startów w Pucharze Świata. Marusiak został również pierwszym zawodnikiem z Ukrainy z punktami PŚ od 13 lat. - To fantastyczny wynik dla mnie. Ciężko pracowałem na takie skoki. Trenowałem w Planicy i nie szło mi tak dobrze, jak tutaj. To piękne uczucie móc lecieć tak daleko, jestem zadowolony" - powiedział w rozmowie z Eurosportem. Wydaje się, że to dopiero początek sukcesów skoczka.

Jewhen Marusiak się nie zatrzymuje. Pierwsze zwycięstwo dla Ukrainy w Pucharze Kontynentalnym

W niedzielę tym razem w Pucharze Kontynentalnym Marusiak odniósł kolejny sukces. W pierwszej serii konkursu w Klingenthal Ukrainiec skoczył aż 138 m, co zapewniło mu prowadzenie. Po pierwszej odsłonie rywalizacji wyprzedzał o dwa punkty Słoweńca Roka Masle (138 m) oraz o 6,3 punktu Niemca Justina Lisso (135,5 m).

W drugiej próbie Marusiak znów błysnął. Tym razem skoczył o dwa i pół metra bliżej, ale pewnie utrzymał prowadzenie. Tym samym odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Co więcej, to również pierwsza wygrana dla reprezentacji Ukrainy w historii zawodów tej rangi. Na drugim miejscu rywalizację ukończył Szwajcar Remo Imhof, który stracił do triumfatora aż 17,2 punktu. Z kolei podium uzupełnił Norweg Benjamin Oestvold - strata do lidera to 18,8 punktu.

W konkursie wystartowali również Polacy. Najwyżej sklasyfikowano Andrzeja Stękałę - 9. lokata. Trzy pozycje dalej uplasował się Jakub Wolny. 19. miejsce zajął Stefan Hula, 22. był Maciej Kot, a 27. Klemens Murańka. Punktów nie zdobył natomiast Klemens Joniak (114 m), który zakończył przygodę z niedzielnym konkursem po I serii. Ostatecznie zajął 33. lokatę.

Oto TOP 10 drugiego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal: