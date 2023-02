Polacy uciekają rywalom. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów po zwycięstwie

W sobotę odbyły się pierwsze od 33 lat zawody Pucharu Świata w Lake Placid. Na początek rozegrano konkurs indywidualny, w którym zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger. Najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął 5. miejsce. Później odbył się premierowy konkurs duetów, w którym zawodnicy Thomasa Thurnbichlera odnieśli historyczne zwycięstwo.

Żyła i Kubacki wygrali konkurs duetów, odrobili nieco strat w Pucharze Narodów

W stawce 13 drużyn w polskich barwach wystąpili Piotr Żyła i Dawid Kubacki. W pierwszej serii liderzy kadry skoczyli odpowiednio 123,5 i 128 metrów, co dawało im na tym etapie 2. miejsce z ponad 11-punktową stratą do prowadzących Austriaków. W kolejnej próbie Żyła skoczył 122,5 metra, a Kubacki 127 metrów. Pozwoliło im to objąć prowadzenie w konkursie, przy znacznie słabszych próbach Daniela Tschofeniga (115,5 m) i Stefana Krafta (117 m).

W decydującej serii Żyła poleciał na odległość 127,5 metra, co było najlepszym wynikiem w tej grupie. Nie zawiódł również Kubacki, a skok na 127 metrów przypieczętował historyczne zwycięstwo Polaków. Drugie miejsce zajęli Austriacy (13,2 pkt straty), a podium uzupełnili Japończycy (24,1 pkt straty).

Najcenniejsze polskie zwycięstwo w sezonie. Gest Thurnbichlera mówi wszystko

Żyła i Kubacki dzięki zwycięstwu wywalczyli również cenne 200 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów. To pozwoliło Polakom utrzymać 3. lokatę i uciec goniącym ich Słoweńcom, ale też odrobić nieco strat do prowadzących. Na ten moment polscy skoczkowie wywalczyli łącznie 3394 punkty. Pewne prowadzenie utrzymali Austriacy (4189 pkt), a drugie miejsce zajmują Norwegowie (3605 pkt).

Klasyfikacja Pucharu Narodów po konkursie duetów w Lake Placid:

1. Austria - 4189 pkt

2. Norwegia - 3605 pkt

3. Polska - 3394 pkt

4. Słowenia - 3241 pkt

5. Niemcy - 2700 pkt

6. Japonia - 1254 pkt

7. Finlandia - 333 pkt

8. Włochy - 322 pkt

9. USA - 212 pkt

10. Szwajcaria - 184 pkt

11. Bułgaria - 51 pkt

11. Czechy - 51 pkt

11. Estonia - 51 pkt

14. Rumunia - 25 pkt

15. Turcja - 16 pkt

16. Kanada - 14 pkt

17. Kazachstan - 12 pkt

18. Ukraina - 5 pkt

