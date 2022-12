Kubacki odjechał rywalom. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata

W niedzielnym konkursie w Engelbergu udział wzięło pięciu Polaków, ponieważ w kwalifikacjach odpadł Tomasz Plich (54. miejsce) i Paweł Wąsek, którego zdyskwalifikowano za nieprzepisowy kostium. Do konkursu przystąpili więc Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wśród faworytów do konkursu wskazywano zwycięzcę z soboty Anze Laniska, Dawida Kubackiego i zwycięzcę kwalifikacji Manuela Fettnera.

Dawid Kubacki nadal liderem klasyfikacji generalnej. Drugi Anze Lanisek. Awans Piotra Żyły

Wyniki pierwszej serii konkursu dyktowały zmienne warunki wietrzne. Pierwsi dwa Polacy, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł uzyskali odpowiednio 105,5 i 119 metrów, co nie pozwoliło im awansować do dalszej fazy konkursy. Na fatalne okno powodowe trafili również m.in. Naoki Nakamura, Timi Zajc i Ryouyu Kobayashi, więc również nie zakwalifikowali się do finału. Pech spotkał również Kamila Stocha, który uzyskał 117,5 metra, więc również nie wziął udziału w drugiej serii.

Impas słabych skoków przełamali zawodnicy czołowej piętnastki Pucharu Świata. Daleko skali m.in. Marius Lindvik, Manuel Fettner i Robert Johansson. Świetnie spisał się również Piotr Żyła, który skokiem na 139,5 metra zapewnił sobie 3. miejsce po pierwszej serii. Drugi był Manuel Fettner, który uzyskał 138 metrów, a rywali w tyle zostawił Dawid Kubacki. Polak skoczył 141,5 metra i prowadził przed drugą częścią zawodów.

W drugiej serii zameldowało się jedynie dwóch Polaków, ale kibice mogli liczyć na wielkie emocje związane z ich skokami. Zanim skoczyli nasi zawodnicy, na rozbiegu pojawił się Anze Lanisek (zwycięzca sobotniego konkursu). Skoczył 142 metry i uzyskał łącznie 293,7 pkt. Sędziowie obniżyli belkę i tylko 0,6 pkt stracił do niego Halvor Egner Granerud, a po nim skoczył Piotr Żyła (134 metry), któremu zabrakło do Laniska 1,4 pkt (5. miejsce). Polaków uszczęśliwił za to niezawodny w tym sezonie Dawid Kubacki, który skoczył 135,5 metra w serii finałowej i zwyciężył w całym konkursie. Nasz skoczek zyskał 300,4 pkt. To ponad trzy punkty więcej od drugiego Manuela Fettnera z Austrii i ponad sześć punktów od Anzego Laniska.

Klasyfikacja generalna PŚ w skokach narciarskich: