Kamil Stoch znów może zapytać "no i co, panie Borku?". Kubacki machną ręką

Po sobotnich zawodach w Willingen wszyscy liczyli na nieco bardziej sprawiedliwe warunki. Nic jednak bardziej mylnego - ze względu na silny wiatr odwołano prolog, aby można było przeprowadzić zawody kobiet. Zawody udało się jednak rozpocząć punktualnie o 15:15, choć z rozmowy Sandro Pertille i Borka Sedlaka przed zawodami wynikało, że wiatr może znacząco wpływać na przebieg rywalizacji.

I tak niewątpliwie było. Piotr Żyła i Constantin Schmid ratowali się przed upadkami, obaj bezpiecznie wylądowali na zeskoku, choć bez szans na punkty. Żyła po skoku na 110 metrów był 41. I co gorsza, nie był najsłabszym z Polaków. Paweł Wąsek skoczył pół metra krócej i zajął 43. miejsce. Stefan Hula z kolei zaliczył upadek przy lądowaniu. Gdyby nie to, zdobyłby punkty po skoku na 125. metr. Ostatecznie zajął 44. miejsce.

Kamil Stoch znów może spytać "no i co, panie Borku?"

Na warunki mógłby także narzekać Kamil Stoch, który znów mógłby zapytać "no i co, panie Borku?". Lider polskiej kadry osiągnął jedynie 115 metrów i nie awansował nawet do drugiej serii, zajmując 34. miejsce. Po swoim skoku zdradził jednak w rozmowie z Eurosportem, że stracił równowagę na najeździe, co znacznie utrudniło mu odbicie z progu.

Jedynym z Polaków, który awansował do drugiej serii, był Dawid Kubacki. Trafił na świetne warunki, wysoko wyszedł z progu i skokach na 136 metrów dawał na półmetku rywalizacji 10. miejsce. Liderem w tym momencie był Cene Prevc, który w swojej karierze jeszcze nie wygrał konkursu Pucharu Świata. Wyprzedzał Daikiego Ito i Markusa Eisenbichlera.

W drugiej serii Kubacki tak dobrze sobie nie poradził. 125 metrów sprawiło, że spadł w klasyfikacji konkursu na 15. miejsce. Polak po swoim skoku tylko machnął rękami w geście niezadowolenia. Pytanie, czy tylko ze względu na warunki, czy także ze swojego skoku.

W decydujących momentach rywalizacji wiatr zaczął jednak znów rozdawać karty, co znacząco przewróciło klasyfikację konkursu. Wygrał Marius Lindvik po ataku z 6. miejsca, który wyprzedził Karla Geigera i Cene Prevca, dla którego to pierwsze podium w karierze. Ryoyu Kobayashi awansował z 12. miejsca na 4., ale to nie wystarczyło, by utrzymać plastron lidera Pucharu Świata, który powrócił w ręce Geigera.