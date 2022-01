Najgorszy wynik Stocha od trzynastu lat. Polak wytłumaczył, co się stało

Kamil Stoch w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Willingen uzyskał tylko 115 metrów i zajął w nim 34. miejsce. Polak nie poprawił zatem wyniku z jednoseryjnych zawodów z soboty, gdy sklasyfikowano go na 21. pozycji.

Ostatni raz Stoch nie punktował w tak wielu konkursach trzynaście lat temu

Niedzielne odpadnięcie z rywalizacji po pierwszej serii oznaczało już piąty konkurs Polaka bez punktów w tym sezonie. Ostatni raz tak słabą statystykę pod tym względem w karierze Kamila Stocha można było zaobserwować w sezonie 2008/2009.

Trzynaście lat temu Stoch nie punktował aż w dwunastu konkursach - w czterech nie awansował nawet do konkursu po kwalifikacjach, a pozostałych ośmiu przypadkach nie wchodził do finałowej serii. Zgromadził wówczas 146 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w której zajął 30. miejsce. Najlepszy wynik osiągnął w ostatnim konkursie sezonu - na mamucie w Planicy był wtedy ósmy.

Można było się zastanawiać, czy słabsza próba Stocha to wynik trudnych warunków podczas konkursu w Willingen, czy bardziej jakiegoś błędu polskiego skoczka. - Warunki warunkami. One nie są łatwe, ale popełniłem błąd - wyjaśnił Stoch w rozmowie dla Eurosportu.

- Straciłem równowagę podczas dojazdu na progu. Kierunek odbicia nie był w porządku, usztywniłem się za progiem i wytraciłem prędkość w powietrzu - dodał Polak.

"Musimy zacisnąć zęby i robić to, co możemy"

- Przy takich warunkach forma jest niewymierna. Nie da się jej dobrze ocenić, bo nie możemy oddać dwóch równych skoków, jeżeli chodzi o odległości. Możemy porównywać tylko technikę. Wczoraj oddałem dobry skok. Nie idealny, ale dobry, wcale nie na 21. miejsce. Nic na to jednak nie poradzimy, musimy zacisnąć zęby i robić to, co możemy, żeby skakać dobrze - oceniał kwestię swojej dyspozycji Stoch.

Jak Polak zapatruje się na sprawę nowego modelu butów polskich skoczków, który po sobotnich zawodach został zakazany przez FIS? - Ja się koncentruję na swojej walce na skoczni. To jest mój główny cel i na tym się skupiam - odparł skoczek.