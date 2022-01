Wielki powrót do Pucharu Świata. Rekordzista Bergisel wraca po poważnej kontuzji

Znany austriacki skoczek w październiku przeszedł operację przepukliny krążka międzykręgowego i musiał zrobić sobie przerwę od treningów. Z tego też powodu dotąd Andreas Widhoelzl nie mógł powołać go na zawody. Teraz to się zmieniło i Michael Hayboeck wystartuje podczas Turnieju Czterech Skoczni. Powróci na słynną skocznię Bergisel, której jest rekordzistą od 2015 roku, gdy wylądował na 138. metrze.

Wielki powrót do austriackiej kadry Michaela Hayboecka

- Na pewno nie będę się spieszył, ani do niczego zmuszał - powiedział Hayboeck, cytowany przez laola1.at. Austriak startował już w zawodach międzynarodowych. To podczas Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, gdzie raz stanął na podium, a raz był dopiero dziewiętnasty. Jak stwierdził, nie do końca poradził sobie z ciężarem oczekiwań pierwszych zawodów po przerwie.

- Dobrze wykorzystałem kolejne dni, wykonałem dobry trening fizyczny i pozwoliłem sobie trochę odpocząć. Teraz wszystko jest w porządku - przywołuje słowa skoczka dziennik Kronen Zeitung. Austriacy mocno liczną na Hayboecka, który w ciągu swojej kariery potrafił pięciokrotnie wygrać zawody Pucharu Świata. Ostatni raz udało mu się to jednak ponad 5 lat temu.

W Innsbrucku na starcie pojawi się aż trzynastu skoczków gospodarzy. Do startujących dotąd Stefana Krafta, Daniela Hubera, Jana Hoerla, Daniela Tschofeniga, Philippa Aschenwalda, Manuela Fettnera i Ulricha Wohlgenannta, dołączy teraz grupa krajowa. To, oprócz powracającego teraz Hayboecka, Elias Medwed, Clemens Aigner, Maximilian Ortner, Stefan Rainer i Thomas Lackner.

Trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się we wtorek w austriackim Innsbrucku. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje do zawodów. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.