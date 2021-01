Polacy w czołówce najlepiej zarabiających skoczków! Granerud ucieka

Po Turnieju Czterech Skoczni Kamil Stoch minimalnie przegrywał na liście płac z Halvorem Egnerem Granerudem. Wówczas Polak dzięki wygranej w tej imprezie i dostaniu dodatkowych 20 tys. franków szwajcarskich, miał zarobione 83250, a Norweg 84700.

Kamil Stoch niemal dogonił Graneruda! Polak wiceliderem listy płac w Pucharze Świata

Polacy wysoko na liście płac

Po dwóch turniejach w niemieckim Titisee-Neustadt sytuacja w czołówce listy płac nie zmieniła się. Wciąż prowadzi prowadzący w Pucharze Świata Granerud, który wygrał niedzielny konkurs. Drugie miejsce zajmuje Stoch, ale jego strata zwiększyła się do Norwega, bo w drugim konkursie był dopiero siedemnasty. W najlepszej piątce zarabiających zawodników świata są również dwaj Polacy: Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Natomiast szesnastą pozycję zajmuje rewelacyjny tej zimy Andrzej Stękała.

Przypomnijmy, że oficjalne nagrody wypłacane przez FIS nie są jedynymi źródłami dochodu dla skoczków. Zawodnicy mają podpisane kontrakty reklamowe, jednak ich wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Granerud może spełnić wielkie marzenie

W tym sezonie Halvor Egner Granerud zbliża się już do bariery 0,5 miliona złotych zarobionych na skoczniach narciarskich. Oznacza to, że skoczek wreszcie może zapomnieć o problemach finansowych. Wszak jeszcze latem dorabiał jako pomoc w przedszkolu, bo znalazł się na granicy bankructwa. Skoczek w rozmowie z norweskimi mediami przyznawał, że nie stać do było nawet na wyjście do popularnego fast fooda. A teraz jego marzeniem jest... pójście z dziewczyną do jednej z restauracji z gwiazdką Michelin. A w rodzinnym Trondheim ma trzy takie restauracje. Skoczek stwierdził również, że na pewno nie wyda głupio zarobionych na skoczni pieniędzy, a włoży je na swoje konto oszczędnościowe.

Kolejne konkursy Pucharu Świata odbędą się w Zakopanem. W sobotę (godz. 16.15) zawodnicy rywalizować będą drużynowo, a w niedzielę (godz. 16) indywidualnie.

Zarobki najlepszych skoczków w Pucharze Świata (we frankach szwajcarskich):