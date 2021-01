Trener Michał Doleżal ogłosił kadrę na Zakopane. Jedna zmiana w naszej siódemce

Polscy skoczkowie przyzwyczaili kibiców w tym sezonie do regularnych miejsc na podium. Przez cztery pierwsze konkursy 2021 roku biało-czerwoni byli nawet niepokonani w Pucharze Świata, ale każda seria kiedyś się kończy. W czasie niedzielnych zawodów w Titisee-Neustadt Polakom nie udało się połączyć dobrych skoków i szczęścia do warunków, bo taki Kamil Stoch, choć popełniał błędy, to w obu seriach skakał przy najgorszym wietrze. W rezultacie biało-czerwoni pierwszy raz od 6 grudnia nie stanęli na podium w tym sezonie Pucharu Świata. Najlepszy był szósty Dawid Kubacki, dziewiąte miejsce zajął Jakub Wolny. 16. był Piotr Żyła, a 17. Kamil Stoch. W trzeciej dziesiątce znaleźli się Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek - więcej o historycznym okresie naszych skoków przeczytacie w tekście Piotra Majchrzaka. Dobra forma Polaków sprawia, że trener Michał Doleżal musi podejmować trudne decyzje, bo nie wszyscy mogą się załapać do kadry.

Tym razem, jak informuje portal Skaczemy.pl, Czech zrezygnował z Aleksandra Zniszczoła. W jego miejsce w Zakopanem wystartuje Klemens Murańka. Na Wielkiej Krokwi zobaczymy:

Kamila Stocha

Piotra Żyłę

Dawida Kubackiego

Andrzeja Stękałę

Jakuba Wolnego

Pawła Wąska

Klemensa Murańkę

Zniszczoł znalazł się w drużynie wysyłanej na Puchar Kontynentalny w Innsbrucku. Do Austrii pojadą także: Tomasz Pilch, Maciej Kot, Stefan Hula, Adam Niżnik i Arkadiusz Jojko.

Zimny prysznic dla Polaków przed Zakopanem. Ale jest jeden zadowolony. "Może to dobrze"

Kiedy Puchar Świata w Zakopanem?

Piątek, 15 stycznia 2021

15.45 oficjalny trening (2 serie)

18.00 kwalifikacje

Sobota, 16 stycznia 2021

15.00 seria próbna

16.15 konkurs drużynowy

Niedziela, 17 stycznia 2021