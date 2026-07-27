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Hit. Oto nowy klub Łukasza Kaczmarka

Wielki transfer w Pluslidze. Łukasz Kaczmarek ma nowy klub i od teraz będzie występować na Podkarpaciu. Z wielkim entuzjazmem doświadczonego siatkarza przywitali już działacze.
Łukasz Kaczmarek (po lewej)
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Łukasz Kaczmarek to jeden z najlepszych polskich siatkarzy w ostatnich latach. Do tej pory reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla. Reprezentował, bowiem w poniedziałek 27 lipca ogłoszono nowy klub, w którym będzie występować.

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Wielki transfer. Łukasz Kaczmarek zagra w Rzeszowie

- Łukasz Kaczmarek to zawodnik o ogromnym doświadczeniu, znakomitych umiejętnościach i imponującym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzę, że będzie jednym z liderów naszej drużyny, a jego jakość sportowa, profesjonalizm i charakter pomogą nam skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie - powiedział Piotr Maciąg. Prezesa Asseco Resovii Rzeszów cytuje oficjalna strona internetowa klubu.

Asseco Resovii, bo to właśnie ten klub pozyskał 32-letniego atakującego urodzonego w Krotoszynie. Kaczmarek przez ostatnie dwa lata grał w Jastrzębskim Węglu, a przez wcześniejsze sześć był podporą ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Na szersze wody polskiej siatkówki wypływał na Dolnym Śląsku: najpierw w Victorii Wałbrzych, a następnie w Cuprum Lubin.

W swoim CV ma wiele sukcesów. Na niwie klubowej trzykrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, pięć razy po Puchar Polski, a także trzykrotnie wygrywał siatkarską Ligę Mistrzów. Dobrą formę pokazywał nie tylko w klubie, ale też w reprezentacji.

W drużynie narodowej zadebiutował w 2017 roku i od tego czasu został wicemistrzem świata (2022) oraz wicemistrzem olimpijskim (2024). W 2023 roku był członkiem składu, który sięgał po triumfy na mistrzostwach Europy i Lidze Narodów.

Wcześniej Resovia ogłosiła zakontraktowanie Kamila Kwasowskiego i Tymoteusza Lenika.

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