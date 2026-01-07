Nie licząc Developresu Rzeszów, to polskie kluby w Lidze Mistrzyń radzą sobie słabo. ŁKS Commercecon Łódź zajmuje ostatnie miejsce w grupie D bez punktów po dwóch meczach. Niewiele "lepiej" radzą sobie PGE Budowlani Łódź. Zespół Macieja Biernata zdobył jeden punkt w trzech spotkaniach. We wtorek łodzianki przegrały 0:3 z Fenerbahce Stambuł (16:25, 20:25, 11:25). Jeszcze na kilkadziesiąt godzin przed tym spotkaniem było głośno o jednej z siatkarek. Mowa o Rosjance Arinie Fiedorowcewej, która nie otrzymała wizy na wjazd do Polski.

Budowlani Łódź powinni zostać ukarani walkowerem? Tak uważa mistrzyni olimpijska z Rosji

Sprawa Fiedorowcewej wywołała sporo szumu w Rosji. Swietłana Żurowa (deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijskiej w łyżwiarstwie szybkim) uważa, że polski klub powinien otrzymać walkowera za to, że siatkarka nie otrzymała wizy na wjazd do Polski.

- Rosjanom odmawia się wiz na turnieje. W federacjach, w których władze nie są nastawione na rusofobię, trwają prace nad zapobieganiem takim przypadkom. Jeśli kraj odmawia wiz Rosjanom i Białorusinom, to nie powinien mieć prawa do organizacji zawodów międzynarodowych. Można zakazać wjazdu do kraju prezydentowi czy innym politykom, ale nie sportowcom. Jeden taki walkower wystarczyłby, by Polacy zaczęli wydawać wizy rosyjskim sportowcom - powiedziała.

Żurowa podkreślała, że wcześniej Fiedorowcewej wsparcia udzieliła klubowa koleżanka, Eda Erdem z Fenerbahce. Deputowana dodała także, że podobny przypadek z wykluczaniem Rosjan miał miejsce na Wimbledonie, ale "organizatorzy szybko rozwiązali ten problem".

Fiedorowcewa gra w barwach Fenerbahce od 2021 r., a wcześniej była związana z Dynamem Kazań. Rosjanka wygrała z Fenerbahce dwa mistrzostwa Turcji, dwa Superpuchary i Puchary Turcji.

Czy to godzi w zasady rozgrywek? "Odmowa przyznania wizy stanowi wyraz braku szacunku"

Wcześniej do sprawy Fiedorowcewej odnosiła się jej matka Jekaterina, która jest także jej menadżerką. - Arina, podobnie jak cały klub jest głęboko zdumiona zaistniałą sytuacją. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla takiej decyzji, tym bardziej że w 2025 roku Arina kilkukrotnie podróżowała do państw należących do strefy Schengen. Odmowa przyznania wizy zawodniczce na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów godzi w zasady fair play i stanowi wyraz braku szacunku - tłumaczyła Rosjanka.

Włoski serwis ivolleymagazine.it uważa, że nieprzyznawanie wiz rosyjskim siatkarkom godzi w "uczciwość europejskich rozgrywek". "Gdy dyplomacja sportowa podejmuje starania o przywrócenie rosyjskim zawodnikom neutralnego statusu, krajowe regulacje wizowe w praktyce prowadzą do nierównego traktowania sportowców tej samej narodowości" - czytamy.