Był gwiazdą PlusLigi. Diagnoza niczym wyrok. "Obudźcie mnie z tego koszmaru"

Sam Deroo w swojej bogatej karierze miał okazję występować na parkietach w ojczystej Belgii, Polsce, Rosji, Katarze oraz we Włoszech. Podbój światowych aren przyniósł mu wiele zdobyczy pucharowych, w których nie brakuje najważniejszych w naszym kraju, a więc triumfu w rozgrywkach PlusLigi oraz Pucharze Polski. Złote medale za ligowe zmagania w Polsce miał okazję wieszać na swojej szyi trzykrotnie (2016, 2017, 2019). Wszystkie w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Puchar Polski dopisał do swojej kolekcji dwa razy (2017, 2019). Cztery lata spędzone na Opolszczyźnie pozwoliły mu zapisać się grubymi zgłoskami na kartach klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Sam Deroo przyznaje. To wtedy zdiagnozowano u niego nowotwór

W grudniu 2025 roku 33-letni siatkarz poinformował, iż zdiagnozowano u niego nowotwór. Od tego momentu Deroo zmuszony był poddać się chemioterapii, o której szczegółach opowiedział w wywiadzie dla rodzimego portalu "Sporza.be". Jak przyznał, problemy onkologiczne rozpoczęły się u niego już 2024 roku. Wówczas podczas pobytu w Rosji zauważony został guzek w jądrze, który po badaniach okazał się być nowotworem. Szybka diagnoza oraz błyskawiczna operacja pozwoliły pokonać "niechcianego intruza". - To wszystko zaczęło się jeszcze w 2024 roku. Zauważono guzek w jądrze. Poleciałem do Belgii, gdzie zdiagnozowano u mnie raka, natychmiast przeszedłem operację. Wszystko udało się załatwić w taki sposób, że nikt nie widział, poza bliskimi, o moich problemach. Dalsze leczenie wtedy nie było konieczne, bo wszystkie wyniki były doskonałe. A ja sam rozegrałem wspaniały sezon - przyznał urodzony w Beveren sportowiec.

Sezony 2023/24 oraz 2024/25 zakończyły się triumfem Zenitu Kazań, którego barw bronił Belg. W 2025 roku zmienił pracodawcę, pozostając jednocześnie w rosyjskiej Super Lidze. Wybór siatkarza padł na Lokomotiw Nowosybirsk. Życie napisało jednak dla Sama Deroo inny scenariusz, którego początek napisała rutynowa kontrola w listopadzie tego roku. 33-latek usłyszał wówczas brutalną diagnozę: nowotwór zaatakował węzły chłonne oraz doszło do przerzutów.

8 grudnia w oficjalnym komunikacie o problemach zdrowotnych swojego przyjmującego poinformował rosyjski klub, o czym pisaliśmy na łamach Sport.pl: Była gwiazda PlusLigi poważnie chora. Klub przekazał koszmarną wiadomość. Od tego czasu rozpoczęła się kolejna walka z "intruzem". - W listopadzie podczas ostatniej kontroli, lekarze stwierdzili, że wyniki są bardzo złe, że wszystko wróciło i muszę natychmiast udać się na leczenie i chemioterapię - opowiadał siatkarz przed kamerami belgijskiego portalu. - Doskonale pamiętam ten moment i nigdy go nie zapomnę… Leżałem w szpitalu, obok była moja partnerka, a pielęgniarka podłączała pierwszy wlew z chemią. Wtedy naprawdę myślisz: obudźcie mnie z tego koszmaru - tak opisywał reprezentant Belgii rozpoczęcie chemioterapii.

"Z optymizmem patrzymy w przyszłość". Deroo nie myśli o emeryturze

Siatkarz, który w naszej ojczyźnie, prócz występów w klubie z Kędzierzyna-Koźla bronił przez jeden sezon barw Asseco Resovii Rzeszów nie załamuje rąk w tak trudnym momencie życia. Wręcz przeciwnie - ani myśli o zakończeniu kariery. Jak podkreśla, lekarze dają mu duże szanse na powrót do sprawności. - Dzięki partnerce oraz rodzinie szybko się z tym uporałem. Teraz jesteśmy zdeterminowani, żeby przejść terapię i wrócić na właściwe tory. Nie ma we mnie ani krzty myśli, że to koniec mojej kariery. Prognozy lekarzy są doskonałe. Ponad 90 procent osób z tym schorzeniem wraca do zdrowia po trzech trzytygodniowych sesjach chemioterapii. To dla nas nadzieja. Z optymizmem patrzymy w przyszłość - mówił wyraźnie zmotywowany Deroo.

Klub z Nowosybirska czeka na powrót swojej gwiazdy. W obecnych rozgrywkach Super Ligi podopieczni legendarnego byłego reprezentanta Bułgarii Płamena Konstantinowa zajmują drugie miejsca. Z dorobkiem 39 punktów ustępują w tabeli jedynie Zenitowi Kazań, mając jednocześnie rozegrany o jeden mecz więcej od lidera.