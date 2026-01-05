Klamka zapadła! To ten klub poprowadzi Antiga

Antiga to żyjąca legenda siatkówki. Za czasów zawodniczych był gwiazdą reprezentacji Francji, a także czołowym zawodnikiem m.in. PGE Skry Bełchatów. Tuż po przejściu na emeryturę został natomiast trenerem. W 2014 roku pod jego wodzą reprezentacja Polski sięgnęła po mistrzostwo świata. Od tamtego czasu Francuz dalej realizował się w pracy szkoleniowej, choć co ciekawe, głównie trenował siatkarki.

Antiga już wie, co dalej z jego pracą w Lublinie

W 2025 roku okazało się, że Francuz wróci do PlusLigi i przejmie po Massimo Bottim (który odszedł do Asseco Resovii Rzeszów) drużynę Bogdanki LUK Lublin. Zadanie przed Francuzem nie było łatwo - miał utrzymać na szczycie zespół, który sięgnął po mistrzostwo. Na razie jego podopieczni sprawują się świetnie i są liderami ligowej tabeli, a w międzyczasie zdobyli też Superpuchar Polski.

Antiga nie związał się jednak z Bogdanką na długo - podpisał roczną umowę. Władze klubu są jednak z niego aż tak zadowolone, że zdecydowały o przedłużenie współpracy. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat, że Antiga będzie pracował w Lublinie przynajmniej do końca rozgrywek 2026/2027. To nie pierwsza taka informacja ze strony Bogdanki w ostatnim czasie - umowy z klubem na początku grudnia przedłużyli też Wilfredo Leon, Kewin Sasak oraz Marcin Komenda (wszyscy do 2027 roku).

Bogdanka LUK Lublin kolejny mecz rozegra 8 stycznia. Jej rywalem w Lidze Mistrzów będzie belgijskie Knack Volley Roeselare.