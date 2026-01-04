Wielkie marki w Memoriale Wagnera. Polacy poznali rywali

Siatkarska reprezentacja Polski do gry powróci na początku czerwca. Podopieczni Nikoli Grbicia będą mierzyć się w kolejnej edycji Ligi Narodów. Następnie, w dniach 28-30 sierpnia, nasi siatkarze przystąpią do rywalizacji w XXIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie, który będzie ostatnim sprawdzianem przed tegorocznymi mistrzostwami Europy.

Memoriał Wagnera od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem kibiców, a dla sztabu szkoleniowego i zawodników naszej reprezentacji to idealna okazja, żeby sprawdzić swoją formę przed najważniejszą imprezą siatkarskiego sezonu. Organizatorzy co roku dbają o to, by w imprezie brały udział najmocniejsze drużyny globu.

Mocna obsada Memoriału Wagnera. Trudne zadanie Biało-Czerwonych

W tym roku nie będzie inaczej. Biało-Czerwoni poznali dwóch z trzech przeciwników podczas XXIII edycji memoriału upamiętniającego wybitnego szkoleniowca. Rywalami kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia będą Francuzi i Słoweńcy, czyli czołowe ekipy na Starym Kontynencie.

Francja jest aktualnym mistrzem olimpijskim. Słowenia z kolei na poprzednich mistrzostwach Europy wywalczyła brązowy medal. Z siatkarzami z Bałkanów Polacy po raz ostatni mierzyli się podczas IO w Paryżu - wówczas Biało-Czerwoni wygrali 3:1. Z Francuzami z kolei podopieczni Nikoli Grbicia poradzili sobie podczas lipcowego starcia Ligi Narodów w ubiegłym roku (3:2). Na ogłoszenie trzeciego rywala musimy poczekać.

Polscy siatkarze aż jedenastokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium Memoriału Wagnera. Tylko raz, w 2011 roku, naszej reprezentacji nie udało się zameldować w najlepszej trójce. Wówczas lepsze okazały się kadry Rosji, Włoch i Czech.

