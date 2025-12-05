Dogadali się! W tym klubie zagra Wilfredo Leon

Wilfredo Leon już od kilkunastu lat jest uważany za jednego z najlepszych siatkarzy na świecie. Zanim zaczął odnosić sukcesy z reprezentacją Polski, wygrywał seryjnie Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań czy był liderem włoskiej Perugii. Przed sezonem 2024/2025 przyjmujący dołączył do Bogdanki LUK Lublin, co było największym hitem transferowym w historii PlusLigi. Co więcej: już w pierwszym sezonie na polskich parkietach Leon sięgnął po mistrzostwo.

Leon zdecydował. Dalej będzie grał w Polsce

Wilfredo Leon może liczyć w Bogdance na zarobki w okolicach 800 tysięcy euro za sezon. Zatrzymać takiego zawodnika w klubie nie jest łatwo z wielu powodów, ale kwestie finansowe są tutaj oczywiście kluczowe. Jak jednak w piątek koło południa przekazał Jakub Balcerzak na portalu "X" - negocjacje z Leonem szły po myśli Bogdanki. "Wszystko wskazuje na to, że przyjmujący reprezentacji Polski spędzi trzeci sezon z rzędu w Lublinie. To bardzo prawdopodobne" - mogliśmy przeczytać.

W piątek wieczorem dostaliśmy oficjalne potwierdzenie. Bogdanka LUK Lublin podała, że 32-latek będzie grał w Lublinie przynajmniej do końca sezonu 2026/2027! Klubowi udało się też przedłużyć kontrakty z pozostałymi liderami drużyny, czyli rozgrywającym Marcinem Komendą oraz Kewinem Sasakiem. To sprawia, że zespół z Lublina w najbliższym czasie raczej nie wypadnie z ligowej czołówki.

Bogdanka LUK Lublin kolejne spotkanie w PlusLidze rozegra w sobotę, 6 grudnia. Jej rywalem będzie Indykpol AZS Olsztyn.