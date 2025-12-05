W sezonie 24/25 Wilfredo Leon w końcu grał na poziomie PlusLigi. Ten sezon był wyjątkowo udany dla Leona, bo wraz z Bogdanką LUK Lublin zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Challenge, a na początku tego sezonu wywalczył Superpuchar Polski. Leon powoli zbliża się do końca swojej kariery. - W głowie mam do sześciu lat grania. A za sześć lat zobaczymy, co mi pozwoli pan Bóg. Do Los Angeles myślę, że będzie dalej bardzo dobry stan mojego organizmu. A po Los Angeles trzeba zobaczyć - opowiadał Leon w podcaście "W cieniu sportu".

Gdzie będzie występował Leon w kolejnym sezonie? "To bardzo prawdopodobne"

Jakub Balcerzak napisał na portalu X, że Leon może zostać w Bogdance LUK Lublin na kolejny sezon. Priorytetem mistrzów Polski jest dojście do porozumienia z aktualnym reprezentantem kraju.

"Bogdanka LUK Lublin robi wszystko, by zatrzymać u siebie Wilfredo Leona. Wszystko wskazuje na to, że przyjmujący reprezentacji Polski spędzi trzeci sezon z rzędu w Lublinie. To bardzo prawdopodobne" - pisze Balcerzak. Poza Leonem lublinianie starają się o podpisanie dłuższej umowy z Aleksem Grozdanovem. "To fundament pod kolejne ważne decyzje na rynku transferowym" - dodaje Balcerzak.

Leon nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. Wcześniej "Przegląd Sportowy Onet" podawał, że do siatkarza trafiły oferty z PGE Projektu Warszawa, Asseco Resovii Rzeszów czy Ziraatu Ankara. Poza tym Energa Trefl Gdańsk chciałaby skusić Leona, pozyskując sponsora, który pokryje jego kontrakt.

Leon zakończy reprezentacyjną karierę? "Na razie tego nie czuję"

31 lipca Leon skończył 32 lata. Czy wkrótce Leon może zakończyć karierę w reprezentacji Polski?

- Taka opcja, jak przerwa od gry w kadrze, nigdy nie wchodziła w grę. Tuż po igrzyskach miałem rozmowę z trenerem Grbiciem i już wtedy zadeklarowałem, że jeśli tylko będę zdrowy, to będę do jego dyspozycji. Walka o mistrzostwo świata bardzo mnie ekscytuje i zależy mi na tym trofeum. Wiem, że nadejdzie moment, w którym nie będę miał siły, by po sezonie klubowym, grać na pełnym zaangażowaniu w reprezentacji. Na razie jednak tego nie czuję - mówił Leon.

