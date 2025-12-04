Szalona pogoń mistrzyń Polski w LM. Było już 0:2, potem demolka i tie-break

KS Developres Rzeszów zaczął ten sezon w Lidze Mistrzyń od wygranej z Maricą Płowdiw 3:1. W Tauron Lidze jest praktycznie nie do zatrzymania. Zespół z Podkarpacia zanotował serię siedmiu wygranych we wszystkich rozgrywkach. W meczu Levallois Paris Saint Cloud, który wyrasta na dominatora we Francji, rzeszowianki były wskazywane jako faworytki.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały Sokół & Hagric Mogilno. Dominika Pierzchała: Nie zaczęłyśmy dobrze

Nieoczekiwane problemy mistrzyń Polski w LM

Developres miał niezłe wejście w mecz, do stanu 12:10 wyglądał na lepiej poukładany zespół od mistrza Francji. Ale wtedy coś się posypało. Siatkarki z Rzeszowa miały problem, by przedrzeć się przez paryski blok. Grał chaotycznie, nie mógł niczego uporządkować. Francuzki przejęły inicjatywę i wygrały pierwszego seta 25:22.

W drugim secie obraz gry rzeszowianek był jeszcze gorszy. Nie przypominały zespołu dominującego w ostatnich tygodniach. Zdarzały się momenty, przebłyski, ale to było za mało, by przechylić szalę w drugim secie na swoją korzyść. Drugi set także padł łupem konsekwentnie i spokojnie grających gospodyń. Nie dały się wybić z rytmu. Paryżanki wygrały 25:19 i były na dobrej drodze do szybkiego triumfu.

W trzecim secie nastąpiło przebudzenie mistrzyń Polski. Zdecydowanie więcej odpowiedzialności na siebie brała Aleksandra Szczygłowska, i to zdawało egzamin. Z biegiem czasu dostawała coraz większe wsparcie ze strony Julity Piaseckiej. Uaktywniły się też w ataku Marrit Jasper, Taylor Bannister i Laua Heyrman, mimo nierównego rozegrania ze strony Katarzyny Wenerskiej. Rzeszowianki rozbiły Francuzki 25:17 i złapały kontakt. W czwartej partii urządziły prawdziwą demolkę, wygrały 25:13.

Wydawało się, że Polki zbudowały sobie autostradę do wygranej, złapały idealny rytm. Dobrze weszły w tie-breaka, prowadziły 6:3. Ale wtedy paryżanki znów zaczęły się stawiać. Lepiej zaczęły grać blokiem i w przyjęciu, odważnie kontrowały. Wybiły mistrzynie Polski z rytmu. Odrobiły straty.

Zobacz też: Rewelacja sezonu Ekstraklasy znowu to zrobiła! Oto tabela po zaległym meczu

Do stanu 12:12 trudno było wskazać lepszy zespół, była zażarta walka. Ale końcówka poszła po myśli Levallois. W decydującej akcji Julita Piasecka została pechowo trafiona serwisem. Francuzki wygrały tie-breaka 15:13, cały mecz 3:2 i sprawiły niespodziankę w Lidze Mistrzyń.

W tabeli grupy Developres jest na drugim miejscu - dwa punkty przed Levallois i punkt za Palmbergiem Schwerin, z którym zmierzy się 8 stycznia.