Znany trener rezygnuje. "Absolutny cyrk"

Gheorghe Cretu to trener doskonale znany Polakom. W przeszłości prowadził m.in. ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Skrę Bełchatów czy Asseco Resovię Rzeszów. Obecnie jest selekcjonerem Serbów, a od maja prowadził także Biełogorje Biełgorod. Jego powrót do rosyjskiego klubu obił się szerokim echem i wywołał wielkie kontrowersje. Powód? Oczywiście niekończąca się wojna w Ukrainie. Sportowcy i szkoleniowcy, którzy podejmują pracę w kraju agresora, spotykają się najczęściej z krytyką i niezrozumieniem i tak też było w przypadku Rumuna. Ten zdawał się jednak nie przejmować opinią publiczną. Teraz podjął decyzję, która zszokowała Rosjan.

Gheorghe Cretu odchodzi z rosyjskiego klubu. Kierownictwo w szoku

Jeszcze dwa dni temu Cretu udzielił wywiadu, w którym chwalił sobie pracę w Rosji i tamtejszym klubie. - Uwielbiam rosyjską kuchnię. Uwielbiam sposób, w jaki ludzie się komunikują, nawet jeśli mówimy różnymi językami. Cieszę się, że wróciłem do Rosji i mam możliwość pracy w tak silnej lidze. Jestem szczęśliwy - deklarował, cytowany przez Jakuba Balcerzaka na X.

Tym bardziej zadziwiająca może okazać się informacja, jaką w środę podał Biełogorje Biełgorod. Okazało się, że Cretu zrezygnował z posady w klubie. - Drodzy kibice! Odchodzę z klubu z powodów osobistych, które chciałbym zachować dla siebie. Jestem wdzięczny drużynie i kierownictwu klubu za tę szansę, ale czasami okoliczności biorą górę. Ta drużyna ma świetlaną przyszłość i życzę jej sukcesów! - przekazał szkoleniowiec w oficjalnym komunikacie. "Absolute... circus", co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "absolutny... cyrk" - tak zamieszanie wokół Cretu skomentował Balcerzak.

Tą decyzją zszokowane było kierownictwo rosyjskiego klubu, o czym poinformował dyrektor Biełogorie Siergiej Tietjuchin. - Jesteśmy oszołomieni. Postaramy się zaakceptować i przetrawić tę sytuację - mówił. Kto zastąpi Cretu? Posadę pierwszego szkoleniowca przejmie Siergiej Baranow, dotychczasowy trener drużyny młodzieżowej. Będzie pełnił tę funkcję do końca sezonu. Ewentualnie po nim klub zakontraktuje nową postać na ławce.

Cretu zostawia drużynę już na początku sezonu

To był drugi epizod Cretu z Biełogorje Biełgorod. Wcześniej pracował w klubie w latach 2017-2018. Drugą przygodę rozpoczął w maju tego roku. W obecnym sezonie poprowadził zespół w trzech spotkaniach - dwa wygrał, jedno przegrał. Drużyna zajmuje czwartą lokatę w lidze z dorobkiem sześciu punktów. Kolejny mecz rozegra już w sobotę 1 listopada. Rywalem będzie przedostatnia w tabeli Ufa.