Tomasz Fornal znowu to zrobił! Niesamowite, co wyprawia

Tomasz Fornal po wielu latach sukcesów w barwach Jastrzębskiego Węgla zdecydował się przed sezonem pierwszy raz wyjechać z Polski. Jego nowym pracodawcą został Ziraat Bankasi Ankara, czyli drużyna, która w ostatnich pięciu latach aż czterokrotnie świętowała tytuł mistrza kraju. Nasz zawodnik wiedział zatem, że presja będzie bardzo duża.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki MOYA Radomki Radom z trzecim zwycięstwem w sezonie 25/26. Kornelia Garita: Nie zagrałyśmy dzisiaj naszej siatkówki"

Kolejny świetny występ Tomasza Fornala. Był najlepszy na parkiecie

Reprezentant Polski od samego początku prezentuje się znakomicie. Najpierw zdobył z drużyną Ziraat Bankasi Ankara Superpuchar Turcji, a potem udanie zadebiutował w rozgrywkach ligowych przeciwko Fenerbahce. Miał choćby najwyższy procent skuteczności w ataku (61 proc.).

Fornal potwierdził również formę we wtorkowym spotkaniu z Gebze Belediyespor. Zdobył aż 19 pkt, czyli najwięcej z zespołu. Jak poinformowała Ewa Mac, miał aż 64 proc. skuteczności w ataku (18 na 28 skończonych piłek). Ponadto zanotował blok oraz miał 29 proc. pozytywnego przyjęcia.

Do ciekawego zdarzenia doszło w trzecim secie, kiedy polski siatkarz "sfaulował" rywala. Po ataku nie utrzymał on równowagi i upadł na parkiet. Nie zdążył się podnieść, kiedy po odbiorze piłka przeszła na stronę Ziraata. Próbował ją ratować jeden z siatkarzy gospodarzy, natomiast został zahaczony przez Fornala i upadł. Polak rozłożył ręce, jednocześnie się uśmiechając. Momentalnie pomógł wstać rywalowi i gra była kontynuowana.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3:1. Choć przegrywali oni po pierwszym secie, w którym było 26:28, to potem odrobili straty. Najpierw rozbili rywali do 15, natomiast później do 17 oraz do 19.

Po dwóch meczach ligowych Ziraat jest liderem tabeli, mając w dorobku komplet punktów. Tyle samo ma również drugi Istanbul GSK. Zaległe starcie rozegra za to czwarty Akkus Bld, który ma trzy pkt straty do lidera.