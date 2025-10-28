Reprezentantka Polski błyszczy w Turcji. Co za wyróżnienie!

Latem Zuzanna Górecka odeszła z ŁKS-u Commercecon Łódź i poszła śladami wielu rodaczek. Wyjechała za granicę, a jej wybór padł na Turcję. Dołączyła do beniaminka ligi, Ilbank Ankara. Drużyna fatalnie rozpoczęła zmagania, bo w trzech pierwszych meczach poniosła porażkę. Co więcej, w żadnym z tych spotkań ekipie Polki nie udało się wywalczyć nawet punktu do tabeli - przegrywała odpowiednio 1:3, 0:3, 0:3. Mimo wszystko zespół liczył na przełamanie w niedzielny wieczór w starciu z dość przeciętnym Aydin Buyuksehir Belediyespor. Przełamanie fatalnej passy nadeszło i to głównie dzięki... Góreckiej!

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki MOYA Radomki Radom z trzecim zwycięstwem w sezonie 25/26. Kornelia Garita: "Nie zagrałyśmy dzisiaj naszej siatkówki"

Znakomity mecz Zuzanny Góreckiej! Te statystyki mówią same za siebie

Ilbank Ankara dobrze rozpoczął spotkanie, bo od zwycięstwa do 20. W kolejnym secie stracił koncentrację, popełnił sporo błędów, co zaowocowało wygraną rywalek, również do 20. Pozostałe dwie partie to był już popis ekipy Góreckiej. Najpierw wygrała na przewagi 30:28, a następnie 25:18. W całym meczu Polka była jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą siatkarką. Zdobyła 18 punktów. Jedno "oczko" trafiło na jej konto po bloku, a pozostałe 17 po atakach. Łącznie próbowała sforsować obronę przeciwniczek 32-krotnie, a więc mogła pochwalić się 53-procentową skutecznością w ataku.

W Turcji zachwyceni występem Góreckiej. Spore wyróżnienie

A to nie koniec. Zaliczyła też 64 procent pozytywnego przyjęcia. "Zuzanna Górecka ze swoim najlepszym występem na poziomie tureckiej ekstraklasy!" - ocenił Jakub Balcerzak na X. I nie były to słowa na wyrost. Dyspozycję Polki tego dnia doceniono także w Turcji, bo wybrano ją do drużyny marzeń 4. kolejki ligi tureckiej.

Zobacz też: W końcu! Polski klub zagra o mistrzostwo świata.

Warto też wspomnieć, że w tym meczu mieliśmy więcej polskich akcentów. Po przeciwnej stronie siatki stanęły Aleksandra Rasińska z Martyną Grajber-Nowakowską. I o ile ta pierwsza zawiodła, bo zdobyła tylko trzy punkty, to jej rodaczka zdobyła najwięcej "oczek" dla Aydin. Miała 44-procentową skuteczność w ataku, bo zdobyła 14 punktów na 32 próby, a także zanotowała 12 obron.

Dzięki zwycięstwu Ilbank Ankara awansował na 11. lokatę, spychając na 12. Aydin. Po czterech meczach mają tyle samo punktów na koncie - trzy. Wydaje się, że to m.in. te drużyny będą walczyć o utrzymanie w lidze tureckiej. Jak na razie nie znajdują się w strefie spadkowej, ale mają tylko jedno "oczko" przewagi nad nią.