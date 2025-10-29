Tak Polacy potraktowali Leona. "Wychodzimy stąd, bo ci ludzie..."

Wilfredo Leon od 2019 r. gra w siatkarskiej reprezentacji Polski. Jego kontakty w naszym krajem rozpoczęły się jednak znacznie wcześniej. W 2011 r. w Gdańsku poznał swoją przyszłą żonę Małgorzatę Gronkowską, z którą wziął ślub w 2016 r. Pierwsze chwile w Polsce wcale nie były jednak dla niego najprzyjemniejsze.
Pochodzący z Kuby siatkarz nagle znalazł się w zupełnie innym klimacie. Ale to wcale nie niższa temperatura zdziwiła go najbardziej. - To, co mnie uderzyło najmocniej, to byli ludzie. Ja przyjechałem z Kuby, gdzie nikt nie potrzebuje znać innej osoby. Po prostu idę do kogoś do domu, pukam i pytam: "czy mogę prosić o wodę, o cukier, o chleb?". A u nas... Ojej, ale jaki szok! - opowiadał w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu".
Poza mniejszą otwartością Leon zauważył, że Kubańczyków i Polaków różni to, że ci pierwsi lubią słuchać głośnej, tanecznej muzyki. A tej bardzo mu brakowało. Podobnie jak radości na twarzach innych ludzi. Początkowo myślał, że osoby wokół są na niego obrażone. Później zdał sobie sprawę, że Polacy rzadko się uśmiechają.
Niestety w życiu Leona nie brakowało również znacznie bardziej przykrych wydarzeń. Kadziewicz pytał go, czy padł w Polsce ofiarą rasizmu. Ten podzielił się pewną historią. - Byliśmy w McDonald's i Małgosia (żona Leona - red.) powiedziała: "Wychodzimy stąd, bo ci ludzie...". Pytałem jej, co oni powiedzieli, ale ona na to: "Może lepiej, jak ci tego nie powiem, bo naprawdę będziesz zdenerwowany". Jak mi to powiedziała, to już chciałem tam wrócić - zdradził.
Tego typu zdarzeń było więcej, a siatkarz reagował na nie bardzo stanowczo. - Raz prawie musiałem się pobić na ulicy. Ale to nie chodziło o rasizm. Ludzie byli trochę podpici i tak dalej. No i trudno. Ale ja zawsze bronię swojej działki - ujawnił siatkarz. Dodał też, że obecnie takie sytuacje w zasadzie już mu się zdarzają.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!