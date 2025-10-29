"Kto jest lepszym Polakiem: Tusk czy Leon?". Politycy pokłócili się o migrantów

W Krynicy-Zdroju trwa aktualnie wydarzenie o nazwie "Krynica Forum 2025". Zostało zorganizowane, by czołowe postaci świata polityki, nauki i biznesu mogły spotkać się oraz porozmawiać o przyszłości naszego kraju. Czasem w miłej atmosferze, a czasem wręcz przeciwnie. We wtorek 28 października na krynickiej scenie doszło do debaty między politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Głównym tematem była kwestia imigrantów.

Politycy pokłócili się o imigrantów

Obie partie znane są z dość surowego podejścia do tej kwestii, natomiast Konfederacja w oczach wielu jawi się jako radykalniejsza zwolenniczka walki z nielegalną imigracją. Zaś jeśli zapytamy polityka PiS-u Patryka Jakiego, to z legalną także. Właśnie taki zarzut postawił on Konfederacji w dyskusji, czy może raczej kłótni, z przedstawicielką tejże partii Ewą Zajączkowską-Hernik. Jaki przyznał, że jego zdaniem owszem nie da się połączyć kultury polskiej z arabską, a przykłady na zachodzie Europy są ostrzeżeniem. Natomiast zarzucił jednocześnie Zajączkowskiej, że jej partia nie chce wpuszczać do Polski nikogo, nawet legalnie. - Mi jest kompletnie obca taka polityka, gdzie wy mówicie "wszystkich legalnych migrantów wywalić z Polski" - powiedział Jaki. Niedługo później pokusił się o zaskakujące porównanie.

Polityk nagle wypalił o Wilfredo Leonie

- Chciałbym więc zapytać, bo tego nie rozumiem, kto pani zdaniem jest lepszym Polakiem: Donald Tusk czy Wilfredo Leon? - zapytał Zajączkowską polityk PiS-u. Jednak działaczka Konfederacji nie miała zamiaru na to odpowiadać. - Zastosował pan tak tani chwyt, że nawet nie będę wchodzić na ten poziom dyskusji. To po prostu żenada - odparła oburzona Zajączkowska-Hernik.

Przypomnijmy, że Wilfredo Leon ma polskie obywatelstwo od 2015 roku. Jego żoną jest Polka, a obecnie mieszka w naszym kraju, jako iż gra w zespole mistrza Polski Bogdanki LUK Lublin. W naszej reprezentacji siatkarskiej może grać od 2019 i jak dotąd zdobył z nią m.in. mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo świata, a także pierwszy od 1976 roku medal olimpijski (srebrny).