Świderski przemówił ws. premii dla siatkarzy za MŚ. Wskazał jeden warunek

Reprezentacja Polski ma już za sobą rywalizację w fazie grupowej mistrzostw świata w siatkówce na Filipinach. Zespół Nikoli Grbicia wygrał 3:0 z Rumunią i Katarem. W starciu z Holandią Polska przegrywała 0:1, ale zdołała odwrócić to spotkanie i wygrała je 3:1. Biało-Czerwoni zagrają o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata z Kanadą, która zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu FIVB. - Jeszcze trochę było niedociągnięć, ale cieszę się, że wygraliśmy i zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. Musimy jednak wejść na wyższy poziom, jeśli chcemy coś fajnego zrobić w tym turnieju - stwierdził Bartosz Kurek.

Taka będzie premia dla siatkarzy za złoto MŚ? "To są tajemnice handlowe"

Przy okazji trwających mistrzostw świata, w których Polacy są jednym z faworytów do zdobycia złotych medali, pojawia się pytanie nt. potencjalnych premii za wygranie całego turnieju. Czy siatkarze mogą na takowe liczyć, a jeżeli tak, to na jak spore? O wszystkim w programie "Misja Sport" w "Przeglądzie Sportowym Onet" opowiedział Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Ile premii przewidziałeś za mistrzostwo świata? - zapytał Łukasz Kadziewicz. - Ty tylko o pieniądzach, tylko o pieniądzach. Materialista - odpowiedział mu Świderski.

Potem Kadziewicz wspomniał w programie, że FIVB przygotowało milion euro (ponad cztery mln złotych) za wygranie mistrzostw świata, natomiast 500 tys. euro (2,1 mln złotych) otrzyma wicemistrz. - Nie było takiej premii, dlatego idąc z duchem czasu, takie premie, podobne premie, są u nas w związku - uważa Świderski. Prezes PZPS nie chciał podać dokładnej kwoty premii.

- Pomidor. To są tajemnice handlowe. Dobrze wiesz, że nie można o tym rozmawiać, natomiast została ta premia podniesiona o 50 proc. w porównaniu z tym, co było trzy lata temu - komentuje Świderski. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl informował we wrześniu 2022 r., że siatkarze mogli otrzymać pięć mln złotych premii za złoty medal MŚ. Jeżeli Świderski mówił prawdę o "50 proc.", to teraz powinna ona wynosić 7,5 mln złotych.

Reprezentant Polski nie zagra w meczu z Kanadą? "Można normalnie funkcjonować"

W trakcie drugiego seta w meczu z Holandią Marcin Komenda miał problemy z nogą, a konkretniej z dolną częścią łydki. Intensywnie z zawodnikiem pracował Rafał Majchrzak, kadrowy fizjoterapeuta. Czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że Komendy zabraknie w meczu z Kanadą?

- To jest nic bardzo poważnego. To problemy, które trzymają się mnie od dłuższego czasu. Chodzi głównie o kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Łydka była tu trochę przy okazji. Chodziło o rozruszanie jej, by ścięgno miało lepszy dopływ krwi. To problemy, których nie mam od dzisiaj czy od tygodnia, tylko od dłuższego czasu. Jeżeli o to się dobrze dba, to można normalnie funkcjonować i ewentualnie po meczu czuć jakiś dyskomfort - mówił Komenda w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Mecz Polska - Kanada o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę o godz. 14:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.