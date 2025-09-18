Ależ sensacja na MŚ! Siatkarska potęga na kolanach. To może być koniec

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu Brazylia - Serbia byli ci pierwsi, trzykrotni mistrzowie świata, trzecia najbardziej utytułowana drużyna w historii tego turnieju. Brazylijczycy dotychczas pokonali 3:1 Chińczyków i 3:0 Czechów. Jedno zwycięstwo mieli Serbowie (3:0 z Chinami) i jedną porażkę (0:3 z Czechami). Jeszcze przed meczem tragedię przeżył Bernardo Rezende, trener reprezentacji Brazylii, który dowiedział się, że zmarła jego mama.

Wielkie kłopoty Brazylii

Od początku mecz był bardzo wyrównany. O losach pierwszego seta zadecydowała końcówka. Przy stanie 22:22 Serbowie zdobyli trzy punkty z rzędu. W drugiej partii wypracowali oni szybko nawet pięciopunktową przewagę (14:9) i potem pewnie ją utrzymali. W trzecim secie znów prowadzili wysoko (7:3, 17:12, 20:16), ale w końcówce wciąż aktualni brązowi medaliści MŚ zmniejszyli straty do dwóch punktów. Serbowie wykorzystali jednak pierwszą drugą piłkę meczową i cieszyli się z wygranej 3:0.

"Reprezentacja Serbii wygrywa właśnie w trzech setach z reprezentacją Brazylii, zapewniając sobie tym samym awans do fazy pucharowej mistrzostw świata!... Niewiarygodne. Fantastyczne zawody w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Gheorghe Cretu, która, jeśli Czechy wygrają dziś w trzech setach z Chinami, może tym zwycięstwem wyrzucić Brazylię z turnieju na etapie fazy grupowej mundialu!" - napisał w serwisie X Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Drazen Luburić (15.), a dla przegranych Alan (10.).

Taki wynik sprawia, że Brazylia może już po fazie grupowej jechać do domów. Stanie się tak, jeśli w kończącym rywalizację w tej grupie spotkaniu Czesi wygrają z Chińczykami 3:0. Początek meczu w czwartek o godz. 11 czasu polskiego.

Mecz grupy H na mistrzostwach świata: Brazylia - Serbia 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Tabela: