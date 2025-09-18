Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Rozende dowiedział się o rodzinnej tragedii tuż przed meczem. Dramat na MŚ
Bernardo Rezende, słynny trener męskiej siatkarskiej reprezentacji Brazylii przeżył wielką tragedię na mistrzostwach świata. Przed meczem z Serbią otrzymał bardzo smutną wiadomość.
Smutny Bernando Rezende
Screen serwis X - Jakub Balcerzak

Powoli dobiega końca faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy rozgrywanych na Filipinach. W czwartek zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach A, C, F i H. Rywalizację w grupie skończyła już reprezentacja Polski i zajęła pierwsze miejsce (komplet trzech zwycięstw). 

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Wielka tragedia trenera reprezentacji Brazylii

W cieniu walki o 1/8 finału mistrzostw świata do tragedii doszło przed rozpoczęciem meczu Brazylia - Serbia. Kilka godzin przed jego pierwszym gwizdkiem zmarła bowiem mama selekcjonera Brazylijczyków, słynnego Bernardo Rezende. Dowiedział się on kilkanaście minut przed spotkaniem z Serbami. 66-letni szkoleniowiec zalał się łzami i był pocieszany przez siatkarzy i sztab szkoleniowy. Jego mama zmarła w wieku 91 lat. 

"Kilka godzin przed rozpoczęciem trwającego właśnie meczu z reprezentacją Serbii, w wieku 91 lat, zmarła mama selekcjonera brazylijskiej kadry Bernardo Rezende. Sam Rezende otrzymał tę informację na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania o awans do fazy pucharowej. Ogromne wyrazy współczucia dla legendarnego trenera" - napisał w serwisie X Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki. 

"Trener reprezentacji Brazylii Bernardo Rezende był wyraźnie wzruszony na chwilę przed meczem z Serbią po otrzymaniu druzgocącej wiadomości o śmierci swojej matki. Najszczersze kondolencje dla legendarnego trenera i jego rodziny w tym trudnym czasie" - dodał w serwisie X Volleytrails. 

"Media podają, że wczoraj zmarła matka Bernardo Rezende. Bardzo trudny moment dla legendarnego trenera" - napisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. 

Zobacz także: Było już po secie. Kibice zamarli. Kadrowicz Grbicia ogłasza

Brazylijczycy po porażce z Serbami 0:3 mogą sensacyjnie odpaść z turnieju już po fazie grupowej. Stanie się tak, jeśli reprezentacja Czech pokona Chiny 3:0. Początek tego pojedynku w czwartek o godz. 11 czasu polskiego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!