Kurek zagrzmiał po tym, co zrobili Polacy. "Musimy"

Reprezentacja Polski siatkarzy udanie zakończyła fazę grupową mistrzostw świata. Biało-Czerwoni pokonali 3:1 Holandię. "Polacy kończą grę w fazie grupowej mistrzostw świata z kompletem zwycięstw, ale meczem, w którym pierwszy raz w trakcie turnieju mieli nieco więcej problemów. Czy jest się czym martwić? Wymowne w kontekście tego, co stało się w środę na Filipinach, są słowa prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Bartosz Kurek: Musimy wejśc na wyższy poziom

Najwięcej punktów dla polskiej drużyny zdobył Bartosz Kurek - 19. Kapitan nie był do końca zadowolony z gry swojej drużyny.

- Jeszcze trochę było niedociągnięć, ale cieszę się, że wygraliśmy i zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie. Musimy jednak wejść na wyższy poziom, jeśli chcemy coś fajnego zrobić w tym turnieju - powiedział Bartosz Kurek w rozmowie z "Interią".

Jego zespół najsłabiej zagrał w przegranym pierwszym secie.

- Wiadomo, że nie jest to superkomfortowa sytuacja i nie planowaliśmy tak wejść w to spotkanie. Ale trzeba też oddać zespołowi przeciwnemu, kiedy dobrze gra. I oni grali naprawdę bardzo dobrze. My może trochę za dużo błędów oddaliśmy im w pierwszym secie, ale też wzięli, co swoje - dodał Kurek.

Polacy w 1/8 finału zmierzą się z Kanadą, która zajęła drugie miejsce w grupie C.

- Myślę, że nie możemy spodziewać się niczego innego, co zrobili Holendrzy. Też mają bardzo dobrego atakującego, również wywierają dużą presję zagrywką, więc musimy być gotowi na to, a sami też grać przede wszystkim mądrze - przyznał Kurek.

Relacja na żywo z meczu Polska - Kanada na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.