Grbić nie czekał do 1/8 finału MŚ. Ogłosił ws. Polaków już teraz

Polscy siatkarze pokonali Katar 3:0 i mają już pewny awans do 1/8 finału mistrzostw świata. "Siatkarski freestyle, zderzanie się w powietrzu klatkami piersiowymi i częste uśmiechy - tak wyglądały dwa ostatnie sety poniedziałkowego meczu mistrzostw świata w wykonaniu polskich siatkarzy. Bo w pierwszym musieli się mocniej pilnować, gdy Katarczycy rzucili wszystkie siły i umiejętności na szale. Wystarczyło to zdobycia 21 punktów" - podsumowała ten mecz na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek. W ostatnim starciu grupowym z Holandią zagramy o pierwsze miejsce w grupie.

Nikola Grbić zabrał głos nt. młodych zawodników

W tym meczu, jak i w starciu z Rumunią selekcjoner wprowadzał młodych i nieopierzonych reprezentantów, o czym pisał Jakub Balcerski na łamach Sport.pl. "Kolejnych zawodników Grbić wprowadzał stopniowo: Szymona Jakubiszaka i Jakuba Nowaka na środku, a do tego Maksymiliana Graniecznego jako libero. Co najważniejsze, pomimo tych zmian nie spadała jakość gry Polaków. Dalej potrafili zostawić Katarczyków daleko w tyle" - opisywał.

Po meczu w rozmowie z Volleyball World szkoleniowiec został zapytany o swoich nowych zawodników. - Myślę, że to dla nich ogromna szansa, aby zagrać. To dla nich pozytywne doświadczenie, ponieważ pamiętam, że w ich wieku każda chwila spędzona na boisku jest ważna, aby poczuć energię, emocje, więc tak, wszyscy jesteśmy bardzo wyczuleni, a oni próbują się uczyć - wyznał.

- W drużynie mają niesamowitych i bardziej doświadczonych kolegów, którzy cały czas im pomagają. Jestem naprawdę zadowolony i zadowolony z tego, jak zintegrowali się z grupą, jak grupa ich przyjęła i pomaga im się doskonalić - dodał.

Nikola Grbić: Teraz zaczyna się poważne granie

Teraz Polskę czeka starcie z Holandią, a później 1/8 finału. Nikola Grbić w rozmowie zaznaczył, że dopiero teraz rozpocznie się "wielkie granie". - Teraz zaczynamy grać przeciwko drużynom, które grają w VNL lub mistrzostwach Europy. Naszym celem jest gra dobrej siatkówki. Oczywiście będziemy mieli silniejszych przeciwników, a energia na boisku będzie - powiedzmy - bardziej agresywna. Wiemy o tym, więc podejdziemy do tych meczów z determinacją. - kontynuował.

- Wiemy, że teraz każdy mecz jest ważny. Zaadaptowaliśmy się, zaaklimatyzowaliśmy, ale teraz zaczynamy poważne granie - zakończył.