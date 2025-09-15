Oto ranking FIVB po meczu Polska - Katar na MŚ

Polscy siatkarze idą jak burza przez fazę grupową mistrzostw świata. Biało-Czerwoni pewnie rozpoczęli rywalizację od zwycięstwa 3:0 z Rumunią, a w drugim starciu takim samym wynikiem zakończył się pojedynek z Katarem, z którym dotychczas nigdy nie graliśmy. Dzięki temu triumfowi mamy już zapewniony awans do 1/8 finału MŚ.

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Oto Ranking FIVB po zwycięstwie z Katarem

To oznacza, że do rankingu FIVB dopisaliśmy kolejne punkty. Mistrzostwa świata zaczynaliśmy z dorobkiem 400,14 pkt. Po pierwszym meczu dopisaliśmy sobie 1,25 pkt, czyli do rywalizacji z katarem podchodziliśmy z 401,38 pkt.

Po zwycięstwie 3:0 z Katarem Biało-Czerwoni dopisali do swojego rankingu kolejne 1,12 pkt, co oznacza, że mamy już na swoim koncie 402,5 pkt i wciąż jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu FIVB.

Zobacz też: Przegrywali 8:14 i nagle ruszyli. Grali grupowi rywale Polski na MŚ

Co ciekawe, gdybyśmy przegrali ten mecz 2:3 FIVB odjęłaby nam 17,63 pkt. Przy porażce 0:3 stracilibyśmy 23,88 pkt. Dlaczego takie różnice? Jakiś czas temu tłumaczył to Marcin Jaz na łamach Sport.pl. "Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - opisał.

Choć awans mamy już zapewniony, to w ostatnim meczu grupowym z Holandią powalczymy o pierwsze miejsce w grupie. To spotkanie zaplanowano na środę 17.09.

Ranking FIVB po meczu Polska - Katar: