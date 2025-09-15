Oto co pojawiło się na meczu Polska - Katar. Musieliśmy to ocenzurować

Polska wygrała z Katarem 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) w drugiej kolejce MŚ siatkarzy rozgrywanych na Filipinach.

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

To był mecz bez historii. Zgodnie z przewidywaniami nasza reprezentacja absolutnie górowała nad dużo niżej notowanym rywalem. Katar, który jest 22. w rankingu FIVB nie był w stanie zagrozić liderowi tego zestawienia. Tak naprawdę emocje generowały nie tyle sytuacje boiskowe, co wydarzenia spoza parkietu.

Polska - Katar. Mecz się dopiero zaczął, a polscy siatkarze zobaczyli taki napis

Bardzo dużo reakcji w mediach społecznościowych wywołało to, co realizator transmisji pokazał nam już po trzech-czterech minutach meczu. Wtedy zobaczyliśmy Azjatów, kibicujących naszej kadrze. Obok mężczyzny ze zdjęciem Tomasza Fornala i mężczyzny wyposażonego w proporzec/chustę z napisem „Polska" pokazano nam kobietę prezentującą prosty przekaz: „Dawać k…. Polska".

Trudno powiedzieć czy nasi siatkarze widzieli ten transparent, a właściwie transparencik. W trakcie meczu widzieliśmy dobre humory m.in. u Norberta Hubera i Maksymiliana Graniecznego, widzieliśmy też że twarz w dłoniach chowa trener Nikola Grbić. Ale to były raczej reakcje na konkretne akcje, a nie na reakcje fanów.

Natomiast kibice naszej reprezentacji żartują, że kobieta zna już najważniejsze polskie słowo, a więc może zacząć starania o nasze obywatelstwo.

Bardzo możliwe, że azjatycka fanka polskich siatkarzy rzeczywiście dobrze wiedziała, jakiego słowa używa, tworząc tę krótką wiadomość. Tak czy inaczej jej przekaz poniekąd przypomina to, co kilka lat temu przygotował japoński kibic dla Anity Włodarczyk. W 2021 roku wybitna młociarka przygotowywała się w Japonii do igrzysk olimpijskich w Tokio i wtedy została odwiedzona przez starszego jegomościa, który na dużej kartce napisał: „Witam serdecznie" oraz „Daj spokój". Tamten mężczyzna był przekonany, że napisał coś w rodzaju „Naprzód Anita".