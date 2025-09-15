Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda tabela naszej grupy MŚ po szybkim meczu Polska - Katar. Bajka!
Reprezentacja Polski zgodnie z przewidywaniami nie miała większych problemów w swoim drugim meczu na mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni wygrali z Katarem 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) i są już pewni awansu do 1/8 finału turnieju. Z Holendrami rywalizować będą tylko o to, żeby ostatecznie zająć pierwsze miejsce w grupie B. Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie po dwóch meczach mistrzostw świata.
Reprezentacja Polski
Screenshot Polsat Sport

"W meczu z Katarem nie możemy niedoszacować rywala. Wszyscy spodziewają się, że to będzie gładkie zwycięstwo i na papierze tak to wygląda. Ale podkreślę jedno - papier nie gra" - przestrzegał przed dzisiejszym meczem selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. 

Zobacz wideo Pewny awans Fajdka do finału na mistrzostwach świata w Tokio. "Duży spokój z mojej strony"

Pewne zwycięstwo Polaków. Katar był bez szans. Tak wygląda sytuacja w grupie

I było to widać w pierwszym secie, że ten mecz sam się nie wygra - Polacy zwyciężyli w nim tylko 25:21 - ale w dalszej części spotkania Katar realnie nie był w stanie zagrozić naszej reprezentacji. Drugiego seta Biało-Czerwoni wygrali aż 25:14. W trzecim secie rywale znów pokazali się z lepszej strony, ale ostatecznie Polacy mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:19.

Taki wynik oznacza, że Biało-Czerwoni są już pewni awansu do 1/8 finału mistrzostw świata. 17 września z Holandią będą rywalizować tylko o zajęcie pierwszego miejsca - na ten moment Polacy są pierwsi, bo Holendrzy przegrali jednego seta w meczu z Katarem. O trzecie miejsce zagra Katar z Rumunią.

Zwycięzca "polskiej" grupy w 1/8 finału mistrzostw świata zagra z drugim zespołem grupy G - Turcją lub Kanadą. Z jedną z tych drużyn zagra też zespół, który ostatecznie skończy rywalizację na drugim miejscu w tabeli.

Mecz Polska - Holandia odbędzie się już w środę 17 września o godzinie 12:00. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Polska - Katar:

  1. Polska - 2 wygrane - 0 porażek - sety 6:0 - 6 punktów
  2. Holandia - 2W - 0P - 6:1 - 6 pkt
  3. Katar - 0W - 2P - 1:6 - 0 pkt
  4. Rumunia - 0W - 2P - 0:6 - 0 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik