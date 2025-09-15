Tak wygląda tabela naszej grupy MŚ po szybkim meczu Polska - Katar. Bajka!

"W meczu z Katarem nie możemy niedoszacować rywala. Wszyscy spodziewają się, że to będzie gładkie zwycięstwo i na papierze tak to wygląda. Ale podkreślę jedno - papier nie gra" - przestrzegał przed dzisiejszym meczem selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.

Pewne zwycięstwo Polaków. Katar był bez szans. Tak wygląda sytuacja w grupie

I było to widać w pierwszym secie, że ten mecz sam się nie wygra - Polacy zwyciężyli w nim tylko 25:21 - ale w dalszej części spotkania Katar realnie nie był w stanie zagrozić naszej reprezentacji. Drugiego seta Biało-Czerwoni wygrali aż 25:14. W trzecim secie rywale znów pokazali się z lepszej strony, ale ostatecznie Polacy mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:19.

Taki wynik oznacza, że Biało-Czerwoni są już pewni awansu do 1/8 finału mistrzostw świata. 17 września z Holandią będą rywalizować tylko o zajęcie pierwszego miejsca - na ten moment Polacy są pierwsi, bo Holendrzy przegrali jednego seta w meczu z Katarem. O trzecie miejsce zagra Katar z Rumunią.

Zwycięzca "polskiej" grupy w 1/8 finału mistrzostw świata zagra z drugim zespołem grupy G - Turcją lub Kanadą. Z jedną z tych drużyn zagra też zespół, który ostatecznie skończy rywalizację na drugim miejscu w tabeli.

Mecz Polska - Holandia odbędzie się już w środę 17 września o godzinie 12:00. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Polska - Katar: