Fatalne wieści dla Grbicia przed Ligą Narodów. Nagła zmiana w kadrze

Reprezentacja Polski w pierwszym turnieju męskiej Ligi Narodów w chińskim Xi'an zanotowała komplet czterech zwycięstw - 3:1 z Holandią, 3:1 z Japonią, 3:0 z Turcją i 3:0 z Serbią. Dzięki temu przewodzą w tabeli tych rozgrywek z przewagą trzech punktów nad Japonią i Brazylią.

Zmiana w kadrze reprezentacji Polski przed drugim turniejem Ligi Narodów

W Xi'an Nikola Grbić postawił na całkowicie nowe twarze i jednym z wyróżniających się zawodników był przyjmujący Rafał Szymura. Zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle pokazywał się z dobrej strony i został wybrany do gry w drugim turnieju Ligi Narodów, który w dniach 25-29 czerwca rozgrywany będzie w Chicago. Niestety, 29-latek nabawił się kontuzji i za ocean ostatecznie nie poleci.

"Przygotowujący się do startu w drugim turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów, w Chicago (USA), Rafał Szymura doznał kontuzji lewego kolana. Zawodnik wraca do kraju, gdzie przejdzie badania, a na jego miejsce do składu dołączy Aleksander Śliwka" - poinformowano na profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Czy to dla Szymury definitywny koniec sezonu reprezentacyjnego? To okaże się w najbliższym czasie.

Pozostałymi przyjmującymi w Chicago będą Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk i Michał Gierżot.

W Chicago reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami (środa 25 czerwca o godz. 19:30), Kanadą (sobota 28 czerwca o godz. 2:30), Stanami Zjednoczonymi (niedziela 29 czerwca o godz. 2:30) i Brazylią (niedziela 29 czerwca o godz. 23:00).