Jest oficjalny komunikat ws. Wilfredo Leona

- Chcielibyśmy, żeby podpisy pod umową Wilfredo były, ale to, co podaje prasa, dementujemy - mówił wiceprezes Bogdanki LUK Lublin Maciej Kraczek po ostatnim meczu domowym lubelskich siatkarzy. Od tej pory wielokrotnie media informowały, że Wilfredo Leon lada moment zostanie zawodnikiem LUK-u i klub ogłosi to tuż po świętach. Teraz doczekaliśmy się w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

Co z transferem Wilfredo Leona? Jest oficjalny komunikat

W piątek 29 marca na oficjalnej stronie internetowej Bogdanku LUK pojawił się "Komunikat klubu dotyczący transferu Wilfredo Leona". Nie jest to ogłoszenie transferu reprezentanta Polski do zespołu PlusLigi.

"W nawiązaniu do pojawiających się doniesień w mediach odnośnie do transferu Wilfredo Leona do naszego Klubu, potwierdzamy, że prowadziliśmy i prowadzimy rozmowy z Wilfredo Leonem" - czytamy na początku oświadczenia. "Faktem jest, że do Drużyny dołączą nowi siatkarze. Szanujemy ich zobowiązania wobec klubów, które obecnie reprezentują" - dodaje LUK.

Dalej dowiadujemy się, że klub nie ma zamiaru ogłaszać potencjalnych transferów przed wygaśnięciem umowy zawodników z ich obecnymi pracodawcami. Najwyraźniej dotyczy to również Leona. "O wszystkich nowych zawodnikach, którzy będą reprezentować nasz klub w sezonie 2024/2025, poinformujemy po wygaśnięciu kontraktów, którymi obecnie są zobowiązani" - czytamy.

"Jesteśmy przekonani, że właściwa strategia transferowa zwiększa szanse na osiąganie przez klub ambitnych celów oraz szerzej otwiera przed naszymi kibicami drzwi do pozytywnych emocji" - podsumowują władze klubu. Na oficjalne ogłoszenie transferu przyjdzie więc jeszcze poczekać.

Ostatnio sam Wilfredo Leon zabrał głos w sprawie ewentualnego transferu. - Na razie mogę powiedzieć tylko jedną rzecz: Na pewno w przyszłym sezonie będę grał w Polsce. To jest pewne - powiedział reprezentant Polski, który obecnie jest związany z Sir Safety Perugią.