Zawodniczka polskiego klubu najlepsza w LM. Niebywałe osiągnięcie

Polskie zespoły znakomicie spisują się w europejskich pucharach. Wszystkie żeńskie i męskie zespoły wywalczyły awans do fazy play-off Ligi Mistrzów, a Skra Bełchatów zameldowała się już w półfinale Pucharu CEV. We wtorek 21 lutego Chemik Police rozpocznie walkę o ćwierćfinał Ligi Mistrzyń. Dzień później pierwszy mecz 1/8 rozegrają siatkarki łódzkiego ŁKS-u, a w czwartek zawodniczki rzeszowskiego Developresu.

Zobacz wideo Efekt nowej miotły nie pomógł Skrze Bełchatów. Spotkanie skomentował trener Ślepska Malow Suwałki, Dominik Kwapisiewicz

Kalandadze doceniona przez kibiców, została MVP fazy grupowej

Sporo powodów do zadowolenia ma po fazie grupowej właśnie Developres Rzeszów. Zespół Stephana Antigi zajął 2. miejsce w grupie A z dorobkiem 11 punktów i czterema zwycięstwami na koncie. Najmocniejszym punktem drużyny była przyjmująca Ann Kalandadze. Gruzinka zdobyła łącznie 95 punktów w sześciu spotkaniach, co znalazło uznanie w oczach europejskiej federacji. CEV nominowało zawodniczkę Developresu do nagrody MVP fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Kalandadze w głosowaniu kibiców zdobyła 23 221 głosów i zgarnęła tę nagrodę.

W głosowaniu siatkarka rzeszowskiego klubu pokonała między innymi dwie najlepiej punktujące zawodniczki fazy grupowej. Mowa o Vicie Akimovej z Volero Le Cannet (173 pkt) i Ebrar Karakurt z Igor Gorgonzola Novary (133 pkt). Gruzinka okazała się również lepsza od Jovany Brakovecić-Canzian z Chemika Police (115 punktów) i atakującej łódzkiego ŁKS-u, Valentiny Diouf (103 pkt).

Świetna postawa przyjmującej będzie z pewnością bardzo potrzebna w dwóch najbliższych starciach, których stawką będzie awans do ćwierćfinału rozgrywek. W czwartek 23 lutego Developres zmierzy się w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzyń z Volero Le Cannet. Rewanż w Hali Podpromie zaplanowano na czwartek 2 marca.

