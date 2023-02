"Te obrazki zostaną w pamięci do końca życia". Polscy siatkarze przeżyli trzęsienie ziemi

Z Turcji w ostatnich dniach wciąż napływały budujące wiadomości o uratowaniu spod gruzów po wielu godzinach kolejnych osób. Stale jednak niestety zwiększała się też liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowego trzęsienia ziemi. Według obecnych danych na terenie tego kraju i w Syrii jest ich ponad 45 tysięcy. W pierwszych dniach blisko miejsca tragedii byli Krystian Walczak i Bartosz Bućko. Siatkarze Hatay Buyuksehir Belediyesporu są już od kilku dni w Polsce, ale wspomnienia z tego, co tam widzieli, zostaną z nimi na długo.

Był w zniszczonym mieście trzy dni, ale chce wrócić do Turcji. "Nie braliśmy pod uwagę takiego scenariusza"

Do kraju wrócili 12 lutego, a w miniony czwartek wznowili treningi. Bućko dołączył gościnnie do zawodników Projektu Warszawa, Walczak najpierw ćwiczył blisko rodzinnego Kalisza, a od poniedziałku będzie brał udział w zajęciach Stali Nysa. Obaj będą korzystać z pomocnej dłoni tych klubów do czasu wyjaśnienia dalszych losów ich drużyny w tym sezonie.

– Pojawiają się różne pomysły, np. byśmy grali w Ankarze i byli skoszarowani w hotelu. Myślę, że to abstrakcyjne pomysły. Z tego, co wiem, to będąca siedzibą klubu Antiochia nie ma pieniędzy na to, miasta z resztą praktycznie nie ma po trzęsieniu ziemi. Wydaje się raczej przesądzone, że klub wycofa się z rozgrywek. Czekamy na oficjalną decyzję, by działać w sprawie transferu, bo życie toczy się dalej i muszę pracować – zaznacza w rozmowie z Sport.pl Bućko.

Długo na bezrobociu raczej nie będzie. Już dostał kilka propozycji, m.in. z egzotycznych kierunków. Jedna z nich była ekspresowa. W czwartek zaoferowano mu, by dołączył do nowego zespołu już kolejnego dnia. – To byłoby dla mnie za szybko. Muszę pozałatwiać z rodziną trochę dokumentów i spraw organizacyjnych. Być może polecę gdzieś w tym tygodniu – dodaje 26-latek.

Jest cały czas w kontakcie z klubowymi kolegami z Turcji. U nich jednak siatkówka zeszła obecnie na dalszy plan. – Skupili się na pomocy. Ludzie z Antiochii nie mają dachu nad głową. My wróciliśmy do Polski i próbujemy funkcjonować w miarę normalnie, a tam cały czas sytuacja jest bardzo trudna – podkreśla zawodnik, któremu w Turcji towarzyszyła żona z niespełna rocznym synkiem.

Wrócić do grania w Turcji chciałby za to Walczak. Jak mówi, był tam za krótko. I trudno się nie zgodzić – do drużyny dołączył zaledwie tydzień przed trzęsieniem ziemi. 5 lutego udanie zadebiutował w nowej drużynie w meczu wyjazdowym, a w drodze powrotnej dowiedział się wraz z kolegami o tragicznych wydarzeniach. Wyjazd do Turcji miał być dla niego wielką sportową szansą.

– To było takie światełko w tunelu, uśmiech losu. Jechałem w końcu gdzieś, gdzie moja rola w zespole miała być większa, i to w bardzo mocnej lidze. Bardzo się cieszyłem, że w końcu ktoś stwierdził, że jestem chłopakiem z papierami na wielkie granie i dał mi tę szansę. (…) Nikt nie był w stanie czegoś takiego przewidzieć. Można się cieszyć, że jako drużyna wszyscy jesteśmy zdrowi, ale szkoda tych wszystkich bezbronnych ludzi, którzy wciąż czekają tam na pomoc – przypomina 21-latek.

Choć bezpośrednio z zespołu nikt nie ucierpiał, to życie stracili bliscy osób z klubu. – Zginęła żona i trzech synów drugiego trenera oraz rodzice dyrektora sportowego. Główny szkoleniowiec stracił dach nad głową, jego żona zdążyła uciec – relacjonuje Bućko.

On dołączył do klubu przed sezonem. Wraz z żoną wiedzieli, że zamieszkają w rejonie aktywności sejsmicznej, ale nie byli w stanie przewidzieć, że wstrząsy będą aż tak potężne.

– Czytałem, że poprzednie trzęsienie ziemi z podobnie tragicznymi skutkami było tam ok. 800 lat temu. Nie braliśmy więc pod uwagę takiego scenariusza. To kompletna abstrakcja. Wykupiliśmy ubezpieczenie na wypadek, gdyby coś nam się stało - pośliźnięcie na chodniku, jakiś uszczerbek na zdrowiu – opowiada.

Jak dodaje, dwa tygodnie wcześniej też były wstrząsy, ale bardzo delikatne. Dwa miesiące wcześniej z kolei był z drużyną w Izmirze i wtedy również doszło do drgań ziemi.

– Nawet się nie obudziłem. Chłopaki mi powiedzieli, że było dosyć mocne, łóżka zaczęły się trząść. Takie rzeczy są tam na porządku dziennym. To ostatnie trzęsienie było jednak rekordowe – podsumowuje przyjmujący.

Atsu w ostatniej chwili zmienił plany, bo strzelił gola. Ta decyzja miała tragiczne skutki

Walczak wspomina najtrudniejsze momenty. Wszyscy sobie pomagali

Dość szybko opuścił z rodziną zniszczoną Antiochię, Walczak spędził tam jeszcze trzy dni. Po powrocie z meczu dotarł z kolegami do ośrodka klubowego, którego konstrukcja była naruszona, ale nie zawaliła się całkowicie. Schronili się w najbezpieczniejszej wówczas recepcji, która była osobnym mniejszym budynkiem.

– Nie było u mnie paniki. Raczej nastawienie: "Stało się. Trzeba zachować chłodną głowę i działać tak, by z tego wybrnąć". W trudniejszych chwilach mogłem liczyć na wsparcie moich towarzyszy. W takich sytuacjach rzeczywiście można poznać prawdziwych przyjaciół. Zawiązała się między nami silna więź. Rozmawialiśmy już o tym, że na pewno w przyszłości, w lepszych czasach, spotkamy się i powspominamy te trudne chwile – zaznacza.

A jakie były te trudne momenty? – Ciężko było np. zmusić się trzeciego dnia do jedzenia wciąż tych samych słodkich rzeczy, które mieliśmy pod ręką. Będący z nami trener koszykówki mobilizował mnie i razem jedliśmy. Tak samo, gdy nie przyjechał bus, który miał nam zorganizować klub. Powtarzał mi, że mi pomoże i że nie jestem w tym wszystkim sam – wspomina młodszy z Polaków.

Za najtrudniejsze uważa jednak wybieganie z budynku na parking, gdy ziemia znów zaczynała drgać. – Były wtedy z tyłu głowy myśli, że to będzie kolejne mocne trzęsienie ziemi. Ile razy tak wybiegaliśmy? Nie potrafię powiedzieć. Po kilkunastu razach stwierdziłem, że zostanę w środku i czekałem, aż sytuacja się uspokoi. Reakcje były różne. Jeden za każdym razem wybiegał, drugi po jakimś czasie odpuścił, a trzeci w ogóle nie reagował – opowiada.

W poprzedni poniedziałek około południa wstrząsy przybrały siłę ponad 7 w skali Richtera. Wówczas Walczak i jego towarzysze na własne oczy widzieli, jak na ulicy rozrywa się asfalt.

– Człowiek stoi i się gibie, nie mając na to wpływu. Co wtedy myślałem? Byłem spokojny i opanowany. Czekałem, aż wstrząsy ustaną – relacjonuje.

Zwraca też uwagę na powszechne nastawienie na pomoc, którego doświadczył w tej trudnej sytuacji. Przez dłuższy czas był jedynym obcokrajowcem w grupie i do tego zaledwie od tygodnia przebywał w Turcji.

– Ktoś może pomyśleć, że w takiej sytuacji każdy widzi tylko czubek własnego nosa, a tak nie było. Od razu mi powiedzieli, że potrafią sobie wyobrazić, jakby to oni byli w obcym kraju i coś takiego by się wydarzyło. Warto pamiętać, że nieważne jest pochodzenie, rasa czy poglądy – trzeba sobie nawzajem pomagać – podkreśla.

Wspomniane słodycze, które jadł przez trzy dni, pochodziły ze sklepiku na terenie ośrodka. Trzeba było przejść po ruinach, by się do niego dostać.

– Dobrze, że ten sklepik był, bo w nocy ludzie praktycznie wszystkie zwykłe sklepy już wyczyścili. Każdy wchodził i brał z ziemi to, czego potrzebował do przetrwania. Przez pewien czas mieliśmy prąd i przychodziły do nas osoby z okolicy, by podładować sprzęt elektroniczny. Rozdawaliśmy też wyprawki – dodaje.

Wizytę w zniszczonym sklepie zaliczył Bućko. Widok przypominał mu sceny z filmu katastroficznego – poprzewracane półki, pełno gruzu i rozbitego szkła, nikogo z obsługi.

– Na początku było dla nas nienaturalne, by wejść i coś zabrać, ale potem szło się i brało niezbędne rzeczy. Przepraszam tych wszystkich właścicieli, ale trzeba było tak sobie radzić – tłumaczy się, zupełnie niepotrzebnie w tej sytuacji.

Odkąd po powrocie z meczu dotarł biegiem do swojego osiedla, potrzebował około godziny, by odnaleźć żonę z synkiem. – Staraliśmy się rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy, np. zorganizować pieluchy i mleko modyfikowane dla syna, szukaliśmy transportu. Musieliśmy polegać na sobie. Żona wyskoczyła z mieszkania w piżamie. Ktoś krzyknął, by dać jej kurtkę. Brakowało wszystkiego, ale radzono sobie. Pomagano sobie nawzajem – wspomina.

Wstrząsające informacje z Turcji. "Niech Bóg się zlituje"

"Te obrazki zostaną nam w pamięci do końca życia"

26-latek z rodziną przedostał się do Mersin, gdzie schronili się na pewien czas w hotelu. Kilka dni później koledzy z drużyny opowiadali mu, że zaczęło dochodzić do kradzieży i wojsko pilnuje miejsc, które nie są całkowicie zniszczone, a w których mogą znajdować się wartościowe przedmioty. Taką ochronę ma m.in. blok, w którym mieszkał. Żona siatkarza zabrała w pośpiechu jedynie telefon.

– Została biżuteria, gotówka, wózek, ciuchy, elektronika itp. Teoretycznie jest jakaś szansa odzyskać to, co nie zostało zniszczone i ukradzione, ale powoli godzimy się z tą stratą. Jeśli coś odzyskamy, to będzie dla nas wartość dodana – podsumowuje zawodnik.

Walczak miał w Turcji mniej rzeczy. O straconych przedmiotach nie myśli, cieszy się, że udało mu się po kilku dniach wreszcie stamtąd wydostać. A próbował wcześniej bezskutecznie na kilka sposobów.

– Wszystkie bilety na komunikację publiczną na najbliższe dni były wyprzedane. Chcieliśmy też skorzystać z auta jednego siatkarza, ale nie doczekaliśmy się paliwa na żadnej z pięciu stacji benzynowych, na których byliśmy. Na jednej czekaliśmy trzy godziny. Miałem wydostać się z miasta z panem Miłoszem Wieczorkiem (jeździł pomagać poszkodowanym w rejonie – red.), ale ostatecznie wsiadłem do busa zorganizowanego specjalnie dla nas przez pana Dariusza Stanickiego (dyrektora technicznego Fenerbahce Stambuł – red.) – relacjonuje.

Na ostatnim etapie chronienia się w recepcji on i jego towarzysze nie mieli już prądu, przez co stracili ogrzewanie. Bywało, że trząsł się wtedy z zimna.

– Byłem opatulony w koce i kołdrę, ale było 0 stopni Celsjusza, więc po jakimś czasie organizm to odczuwa. Ale nie przeziębiłem się. Jako sportowiec zniosłem te warunki może trochę lepiej – analizuje 21-latek.

Po powrocie do Polski odsypiał wszystkie nieprzespane w Turcji noce. – Ciężko przespać całą na siedząco w dobrych warunkach, a co dopiero, gdy są wstrząsy i organizm się co chwilę wybudza. W sumie może przespałem wtedy ze cztery godziny. Teraz śpię dobrze, nie budzę się nagle i nie mam stanów lękowych – ocenia.

Traumy nie ma też Bućko. Zaznacza, że najgorsze chwile przeżyła jego żona, którą podziwia za przytomność umysłu podczas pierwszego potężnego wstrząsu. Przez pierwsze dwie noce, gdy byli już w hotelu w Mersin, mieli wzmożoną czujność.

– Ktoś trzasnął drzwiami, przesunął szafę czy szurnął butem – mało było trzeba, by być w stanie gotowości. Po powrocie do Polski czujemy się już bezpiecznie. Wszystko jest na dobrej drodze, by wrócić do normalności. Choć te obrazki na pewno zostaną nam w pamięci do końca życia – zapewnia.

26-latek krytycznie ocenia organizację pomocy zapewnionej m.in. mieszkańcom Antiochii przez władze Turcji. Relacjonuje, że poza lokalnymi służbami nie było tam nikogo więcej przez pierwsze 72 godziny od tragedii.

– Grupa ratunkowa z Polski dotarła do niektórych miejsc wcześniej niż tureckie wojsko. Wprowadzono konieczność odgórnego zezwolenia na wjazd do miasta wszystkim, którzy na własną rękę chcieli pomóc, przez co porobiły się długie kolejki na drodze. Sam w pewnym momencie chciałem tam jechać, ale zrezygnowałem ze względu na to – wspomina.

Obaj Polacy w miarę możliwości zdalnie starają się pomagać poszkodowanym w Turcji. O ile Bućko sprawdza w mediach informacje napływające stamtąd, to Walczak nie robi tego w ogóle.

– Nie muszę śledzić doniesień, ile budynków się zawaliło i jak to wszystko wygląda, bo widziałem to na własne oczy. Zerkam na strony siatkarskie i wspominają o osobach ze środowiska, które tam zginęły. Staram się jak najmniej o tym czytać, bo jest to po prostu trudne. Jestem w kontakcie z chłopakami, z którymi byłem w ośrodku. Niektórzy są np. 70 km od Antiochii i jako wolontariusze pomagają potrzebującym. A tej pomocy wciąż potrzeba – podkreśla drugi z siatkarzy.

Informacji o ofiarach tego trzęsienia ziemi ze świata sportu w kolejnych dniach też przybywało. Naprzeciwko Bućki w 12-piętrowym bloku, który całkiem się zawalił, mieszkał m.in. Christian Atsu. Znali się z widzenia. Ciało byłego piłkarza Chelsea niedawno wydobyto spod gruzów. Zginęła też m.in. szkolna drużyna siatkarska z Cypru, która przyjechała z opiekunami do miasta Adiyaman na turniej. Zwalił się hotel, w którym się zatrzymali. – Niewyobrażalne nieszczęście. Ale takich sytuacji, niestety, było mnóstwo – zaznacza Bućko.

I dodaje, że w Turcji są też już pierwsze konsekwencje błędów dotyczących konstrukcji budynków mieszkalnych.

– Nasze osiedle było bardzo prestiżowe. Mieszkało tam wielu lekarzy i wysokiej rangi urzędników. W związku z całkowitym zawaleniem się bloku naprzeciwko zatrzymano już deweloperów. Takich przypadków jest teraz mnóstwo, bo wychodzą na jaw niedociągnięcia przy budowach – opowiada.