Gigantyczne zamieszki przed meczem w Grecji. "To sport, a nie wojna"

W środę o 18:00 miał rozpocząć się drugi półfinałowy mecz między Olympiakosem Pireus a Panathinaikosem Ateny w rozgrywkach Challenge Cup. W pierwszym spotkaniu siatkarze z Aten wygrali 3:1, a atmosfera wokół meczu była bardzo spokojna. Na swoim obiekcie siatkarze Panathinaikosu mieli bronić zaliczki z pierwszego spotkania.

Starcia z policją, krew na krzesełkach przed meczem siatkówki. "Wstyd dla tego sportu"

Do tego jednak nie doszło, ponieważ tuż przed meczem doszło do starć kibiców z policją. Blisko 200 osób chciało wejść na trybuny bez biletów. Wtedy w ruch poszedł gaz pieprzowy, krzesełka, które były zamocowane w hali oraz drewniane pałki. Pojawiły się rozbite głowy, problemy z oddychaniem i na końcu potrzebna była ewakuacja całego budynku.

"To, co się dzisiaj stało, to wstyd dla tego sportu" - tak całą sytuację opisał grecki portal Gavros. Kingsport.gr. I dodaje, że kierownictwo klubu poinformowało obserwatora z ramienia CEV, że chce rozegrać spotkanie. Ostatecznie zostało ono przesunięte na czwartek i zostanie rozegrane przy zamkniętych trybunach.

"Co tu jest nie tak. Nie mogę w to uwierzyć. Wychodzimy z hali, ponieważ policja używa gazu pieprzowego. Moje oczy, nasze oczy, na które nawet nie widzimy. Pierwszych 10-15 minut było najstraszniejszym bólem, jaki odczułem w moich oczach! Niech Bóg błogosławi siatkarzom Olympiakosu. To SPORT, A NIE WOJNA" - napisał na Twitterze były siatkarz Jastrzębskiego Węgla, Salvador Hidalgo Oliva, który występuję w drużynie Olympiakosu Pireus.

Oficjalne oświadczenie w całej sprawie wystosował Panathinaikos Ateny, który był gospodarzem spotkania. Zdaniem klubu policja nie dopełniła swojego obowiązku. "Zgodnie z ustaleniami o 16:45 miały zostać otwarte bramki dla kibiców. Jednak przy bramce nr 3 nie było o tej porze policji, która miała pilnować bezpieczeństwa. Wszystko to sprawiło, że pojawił się ogromny tłum ludzi" - czytamy.

Gdy policjanci stawili się na miejscu, byli agresywni wobec posiadaczy biletów i karnetów. To miało wywołać ogromne napięcie. "Chcąc nie chcąc, z winy policji zaczęły się incydenty, które poskutkowały obrażeniami, których doznało wielu kibiców. Jakby tego było mało, to policja wystrzeliła gaz łzawiący na hali". Klub zastanawia się, kto wydał rozkaz do takiego działania, po którym zapanowała panika wśród ludzi.

- Przepraszam za cierpienie kibiców Panathinaikosu i przepraszam osoby, które zostały niepotrzebnie ranne. Podejmiemy niezbędne działania, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili dziś do tych wydarzeń, które zagroziły życiu ludzi i sprawnemu przebiegowi meczu w europejskich pucharach - powiedział prezes klubu z Aten Panagiotis Malakates cytowany przez kingsport.gr.