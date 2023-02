Skra nie przestaje się kompromitować. Ósma porażka z rzędu w PlusLidze

22 grudnia ubiegłego roku - wtedy siatkarze PGE Skry Bełchatów ostatni raz cieszyli się ze zwycięstwa w PlusLidze. W dodatku wymęczonego, 3:2 na wyjeździe z ostatnią drużyną rozgrywek - BBTS-em Bielsko Biała.

Od tamtej pory PGE Skra przegrała siedem meczów z rzędu i praktycznie straciła już szansę na awans do fazy play-off (kwalifikuje się osiem najlepszych drużyn). - My najprostszych rzeczy nie robimy dobrze. Jak mamy szansę dobić przeciwnika, to podajemy mu rękę - grzmiał w rozmowie z klubowymi mediami Karol Kłos, środkowy PGE Skry.

Teraz kibice z Bełchatowa liczyli, że fatalna passa zostanie przerwana i ich ulubieńcy wreszcie wygrają w polskiej lidze. Nic bardziej mylnego.

Mecz był bardzo wyrównany, a o wygranej zadecydował tie-break. W nim lepsi byli zawodnicy z Katowic, którzy wygrali 15:11. GKS mógł nawet zwyciężyć za trzy punkty, ale wygrywając 2:1 w setach, w czwartej partii nie wykorzystał prowadzenia 20:18 i potem jednej piłki meczowej przy stanie 27:26.

PGE Skra Bełchatów przegrała zatem ósmy z rzędu mecz w PlusLidze i jest na jedenastym miejscu. Ma fatalny bilans: osiem wygranych i aż siedemnaście porażek! Pięć kolejek przed końcem, do ósmej Stali Nysa traci aż dziesięć punktów. GKS Katowice z 26 punktami jest na dwunastej pozycji (dziesięć wygranych i piętnaście porażek).

PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice 2:3 (25:27, 26:24, 20:25, 29:27, 11:15)