Hitowy mecz wyłoni potencjalne rywalki Polek w półfinale MŚ. Uwaga na godzinę [TRANSMISJA]

Polskie siatkarki już we wtorek zagrają w ćwierćfinale mistrzostw świata. Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Serbkami, a więc drużyną niezwykle wymagającą. Kilka dni temu Polki i Serbki stanęły naprzeciw siebie w meczu drugiej rundy grupowej. Niestety Biało-Czerwone zdecydowanie przegrały to spotkanie 0:3. Były jednak w stanie szybko się otrząsnąć i w kolejnych trzech meczach pokonały kolejno USA, Kanadę i Niemcy, zapewniając sobie tym samym awans do najlepszej ósemki turnieju.

Mecz USA-Turcja wyłoni potencjalnego rywala Polek w półfinale

Wiara w zwycięstwo w szeregach naszej drużyny jest spora. Nie może być inaczej. Ale z kim zagrają Polki, jeśli uda im się wyeliminować faworyzowaną Serbię? To już wiemy. Nasze siatkarki, jeśli przejdą do półfinału, zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku USA-Turcja. Z tymi drużynami nasze panie także już rywalizowały w ostatnich dniach.

1 października Polki zmierzyły się z Turczynkami w ostatnim meczu pierwszej fazy turnieju. Po zaciętym pojedynku niestety nasza drużyna przegrała 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 11:15). W drugiej rundzie zespół znad Bosforu nie radził sobie rewelacyjnie. Wprawdzie udało się wygrać bez straty seta z Niemcami i Kanadą, ale później przyszły porażki 1:3 z USA i 0:3 z Serbią. Turcja zakończyła rywalizację w grupie F na trzecim miejscu, minimalnie przed nami.

Z zawodniczkami z USA Biało-Czerwone zmierzyły się natomiast 5 października. Aktualne mistrzynie olimpijskie były faworytkami tego starcia, jednak dostały bolesną lekcję od naszej reprezentacji. Polki rozegrały kapitalne spotkanie i wygrały 3:0 (25:23, 25:20, 25:18). Była to jedyna porażka Amerykanek w drugiej rundzie, które ostatecznie zajęły drugie miejsce w grupie.

Przed meczem USA-Turcja trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Meczów z Polską nie można przyjąć za wyznacznik. Oba zespoły są do siebie zbliżone poziomem, o czym świadczą statystyki. Amerykanki na MŚ wygrały dotychczas siedem meczów i dwa razy przegrały. Turczynki natomiast mają na koncie sześć zwycięstw i trzy przegrane. Argumentem za zwycięstwem USA jest natomiast bilans bezpośrednich spotkań. Zawodniczki zza oceanu wygrały aż osiem z ostatnich dziesięciu meczów z Turcją, w tym ten przed kilkoma dniami w fazie grupowej. Wówczas okazały się lepsze w stosunku 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22).

USA-Turcja. Mecz o półfinał MŚ kobiet. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz USA - Turcja rozpocznie się we wtorek o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport. Dostępny będzie także stream w internecie na polsatboxgo.pl.

