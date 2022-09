Brazylijczyk odebrał medal MŚ i pokazał środkowy palec. Trofeum upadło na parkiet

Reprezentacja Polski nie zdobyła złotego medalu mistrzostw świata po raz trzeci z rzędu. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia wygrała pierwszego seta z Włochami (25:22), ale w trzech kolejnych partiach lepszy okazał się zespół z Półwyspu Apenińskiego. Tym samym Italia zdobyła pierwszy złoty medal na mundialu od 1998 roku, kiedy to pokonała w finale 3:0 reprezentację Jugosławii.

Po zakończonym spotkaniu nastąpiła ceremonia rozdania nagród. Najpierw wręczono nagrody indywidualne. Trzy otrzymali Włosi, trzy Polacy, a jedną Brazylijczyk. Potem zaczęto wręczać medale. Jako pierwsi na podium znaleźli się Brazylijczycy. Dla nich to całkiem nowa sytuacja. Brązowy medal jest ich pierwszym w historii na turnieju tej rangi, od 2002 roku aż do dziś grali w finale i kończyli turniej ze złotem lub srebrem.

Brazylijczycy wygrali mecz o trzecie miejsce ze Słoweni± i na ceremonię wyszli uśmiechnięci i wyluzowani. Może nawet aż za bardzo. Podczas wręczania medali odrobinę poniosło Lucasa. On jako pierwszy otrzymał brąz. Zaczął wykonywać jakieś gesty z medalem, aż w końcu, nagle, pokazał do kamery…środkowy palec. Nie było to złośliwe ani obraźliwe, ale trudno zrozumieć, co autor miał na myśli.

Chwilę później doszło do jeszcze jednej, dosyć zabawnej sytuacji. Brazylijczycy za zajęcie trzeciego miejsca oprócz medali otrzymali również pamiątkową paterę. Kapitan, Bruno Rezende, podniósł pudełko z paterą do góry w geście triumfu. Nie wiedział, że patera nie jest na stale przyczepiona do pudełka i srebrne trofeum upadło na parkiet. Szybko zostało jednak podniesione.