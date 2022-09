Kurek dostał szansę i Grbić mu ją odebrał. Rysa, skaza na pięknym posągu

Mateusz Bieniek zwiesił głowę po zepsutej zagrywce, Jakub Kochanowski przytrzymał siatkę i tylko smutno pokręcił głową, a cały zespół, choć u niektórych w oczach były już łzy, stanął w kółku, przytulił się, a na koniec powiedział wspólnie parę słów. Polacy przegrali finał mistrzostw świata, ale już po kilkudziesięciu sekundach usłyszeli gromkie brawa i "Dziękujemy!" od kibiców. I dobrze. Bo to, czego dokonali też zasługuje na docenienie.

Z Włochami zawodnicy trenera Nikoli Grbicia grali w niedzielnym finale o przejście do siatkarskiej nieśmiertelności. Mogli zostać trzecim w historii zespołem, który zdobędzie trzy tytuły mistrza świata z rzędu. To się jednak nie stało. Awans do finału wciąż jest sukcesem, ale medal zostanie zapamiętany jako ten z domieszką niedosytu. Srebro, tak jak w 2006 roku, kiedy Polacy dopiero wchodzili na szczyt. Od tego czasu przyzwyczaili nas do wielkich sukcesów i rzadkich porażek. I to dlatego są one tak bolesne.

Włosi wskoczyli na kosmiczny poziom. Polacy do niego nie doskoczyli w finale MŚ 2022

Grbić aż miał ciarki. Nietrudno wyobrazić sobie, jakie nerwy trzymał z tyłu głowy

Pełny Spodek w niedzielę nie zaskoczył. Bo czy można jeszcze czymś zaskoczyć, jeśli chodzi o atmosferę? Było jak zawsze, czyli głośno, z pasją i ogłuszająco dla rywali. Tak, jak miało być. Przed meczem tańczył nawet komentator włoskiej telewizji Rai. Inni dziennikarze z Włoch łapali się za głowy, odczuwając na sobie atmosferę z trybun Spodka. Udzielała się wszystkim.

Nawet Grbiciowi. Serb, zgodnie z tym, co zauważył na Twitterze dziennikarz TVP Sport, Michał Chmielewski, podczas "Mazurka Dąbrowskiego" miał ciarki. Chyba nie pierwszy raz w roli trenera Polaków, ale na pewno najbardziej odczuwalnie. Choć przed finałem o wszystkim mówił raczej ze spokojem i skupieniem, to nietrudno sobie wyobrazić, jakie nerwy trzymał gdzieś z tyłu głowy.

Jakby wszyscy podskoczyli z radości

- Jeśli Polacy będą na nas napierać zagrywką, a my nie odpowiemy ani dobrym przyjęciem, ani tym samym w naszym polu serwisowym, to ten mecz może się skończyć bardzo szybko - mówił Sport.pl przed spotkaniem rozgrywający Włochów Simone Gianelli. I Polacy wsiedli na Włochów zagrywką. Ale Włosi nie odpowiedzieli genialnymi serwisami. U nich wspaniała była gra w obronie i to nie tylko libero Fabio Balaso, który miał w tym elemencie brylować, ale także pozostałych zawodników. - A to skurczybyki - słychać było na trybunie prasowej. Choć ataki Polaków na początku spotkania były tak silne, że i Balaso dostał od nich parę bomb. A w tym elemencie, choć biało-czerwoni nie byli perfekcyjni, Włosi mogliby od nich trochę podpatrzeć.

Kwadrat Włochów, który Ferdinando De Giorgi mógłby wykorzystać do zmian na kilku pozycjach, był zajęty. Musiał "zaklaskiwać" polskich kibiców żywiołowo reagujących na każdą skuteczną akcję gospodarzy. Zwłaszcza te z niezwykłymi obronami Bartosza Kurka i Mateusza Bieńka. Ale i tak chyba niewiele to dało. Może i Włosi nic nie słyszeli przez akompaniament gwizdów pod swoim adresem i wiwatów na cześć polskich siatkarzy, ale na boisku zaczęli robić swoje. W połowie seta zrobiło się nerwowo. Grbić wziął czas, gdy rywale osiągnęli trzy punkty przewagi. Najwięcej mówił do Jakuba Kochanowskiego i Aleksandra Śliwki. Widać, że pomimo nerwów próbował zachować spokój, nie okazywać niczego innego drużynie. Po powrocie na boisko niewiele się zmieniło. Nawet tak dokładny i precyzyjny zazwyczaj Kamil Semeniuk potrafił wpakować piłkę prosto w siatkę. Grbić dokonał podwójnej zmiany, ale ta też nie przyniosła rozwiązań.

Było 21:17 dla Włochów i wiele zespołów już by się złamało. I myślało o kolejnych partiach. Ale nie Polacy. U nich wreszcie odpaliło: najpierw przemyślane ataki Śliwki, a potem jeszcze kapitalna zagrywka Bieńka, która dała wyrównanie. Po ataku Kurka z sytuacyjnej piłki wydawało się, jakby nie było żadnego kibica, który śledziłby ten mecz na siedząco. A po przepchniętej piłce na siatce i bloku, którymi dwa kolejne punkty zdobył Śliwka, jakby wszyscy podskoczyli z radości. Było 25:22 i 1:0.

U Grbicia był szeroki uśmiech, a po chwili coraz mniej luzu. Potem nie wytrzymał

Jeśli taki set, jak ten pierwszy, nie był w stanie sprawić, żeby Polacy Włochom odpuścili, to trudno było uwierzyć, żeby to się wydarzyło choćby raz w tym meczu. Podczas przerwy Grbić jeszcze jakby nie w pełni zadowolony z tego, co działo się na boisku, długo dyskutował z Marcinem Januszem. Dziennikarz "La Gazzetty dello Sport", Gian Luca Pasini, gdy rozmawiał z nami przed spotkaniem podkreślał, że obok Semeniuka to właśnie Janusza widzi jako kluczowy punkt polskiej kadry. Serbski szkoleniowiec nie ganił mózgu swojej drużyny. Ale najwyraźniej uznał, że przydadzą mu się wskazówki, że coś może zrobić jeszcze lepiej.

Drugą partię zawodnicy Grbicia rozpoczęli jednak od prowadzenia 3:0, a na twarzy Serba pojawił się szeroki uśmiech. Zwłaszcza że jego rywal po drugiej stronie, De Giorgi, od razu poprosił o czas. On się produkował, próbował wyjaśnić, co mają zrobić jego zawodnicy, żeby nie popełniać błędów, a Grbić dał zawodnikom odpocząć, patrzył na wszystko wyluzowany, z dystansem.

Siatkarska nieśmiertelność nie dla Polski. Czego zabrakło? Kto zawiódł? Oceniamy

Im dalej w set, tym tego luzu i dystansu u Grbicia było jednak coraz mniej. Challenge wywołany dzięki Tomaszowi Fornalowi z kwadratu dał punkt i mógł rozweselić, ale martwiły zwłaszcza aż trzy ataki Kurka zablokowane przez Włochów. Kurek się nimi nie zamartwiał, ale Grbić wiedział, że to za dużo. Postanowił wpuścić na boisko Łukasza Kaczmarka. Kurek obserwował pierwsze chwile na boisku jego zmiennika na stojąco. I aż wyskoczył w górę z radości, gdy temu udało się skutecznie zaatakować. Tak, jak sam Kaczmarek, który popędził w podskokach pod trybuny, do kibiców. Tyle razy był krytykowany, mówiono, że nie potrafi dać dobrej zmiany. A teraz wszedł za kluczowego w całym turnieju Kurka i dawał radę.

Przy błędzie Polaków - braku wyskoku do bloku przy punkcie na 17:17 - Grbić nie wytrzymał. Od siatki cofnął się wówczas Kochanowski, a do bloku nie skoczyli Janusz i Śliwka. Grbić ruszył do Janusza, pokazywał mu coś i miał wyraźne pretensje o to, że to nie on decydował o tym, czy blok ruszy do piłki. Po chwili Serb podjął kolejną odważną decyzję - zamiast Śliwki (który skończył w tym secie tylko dwa ataki z dziesięciu) na końcówkę drugiej partii wprowadził Fornala. Tę końcówkę Polacy zagrali jednak fatalnie. Nic nie układało się w ataku, nic w obronie, czy bloku. Na koniec przyszedł jeszcze challenge, w którym sędziowie nie chcieli uznać, że Polacy podbili piłkę, zanim ta dotknęła parkietu. Kurek musiał aż uspokajać wściekłego na tę decyzję Kaczmarka. Ale Polacy, choć piłka ewidentnie odbiła się od buta Pawła Zatorskiego, a nie od boiska, niczego nie wskórali. W efekcie za chwilę przyszedł blok Włochów i partia przegrana do 21. Teraz to Włosi dyktowali warunki gry.

Kurek wrócił, bo Grbić ma nieskończoną wiarę w swoich żołnierzy. Ale po chwili Serb odebrał mu szansę

Na trzeciego seta wrócił Kurek. Bo Grbić ma to do siebie, że w swoich najważniejszych żołnierzy wiarę ma absolutnie nieskończoną. Ale Kurek na boisku niestety wciąż nie był skuteczniejszy niż ostatnim razem. Więc Kurek szansę dostał i Grbić mu ją odebrał. Musiał, choć pewnie chciałby, żeby atakujący miał swój kolejny dzień konia. A Kurek przybił mu piątkę, zszedł do ławki rezerwowych, głośno coś sobie powiedział, przybił kolejnych kilka piątek. I usiadł. W głowie miał pewnie wiele myśli, ale na zewnątrz tego nie okazywał. Wspierał kolegów walczących na boisku.

Były takie chwile, gdy piłka po ataku Kaczmarka leciała w aut bez dotknięcia bloku, a Spodek zamierał. I nie dlatego, że czekał, czy sędzia pokaże, że atakujący Zaksy trafił w boisko. Oni już wiedzieli, że mocno przestrzelił.

Nie było przyjęcia, kluczowego, żeby myśleć w niedzielę o zwycięstwie. Niektóre piłki po prostu przelatywały z polskiej strony na włoską, a z niej rywale wbijali je drużynie Grbicia silnie i prosto w parkiet. Coraz bardziej rysowała się przewaga Włochów i coraz widoczniejsze stawały się problemy Polaków. Chyba w żadnym dotychczasowym meczu nie cierpieli tak, jak w tym finale. A u Włochów sprawdzało się to, co mówiło się przed spotkaniem: że są najrówniejszą drużyną tych mistrzostw. Polaków też uważano za tych, którzy potrafili się pozbierać po kryzysie. Ale to Włosi dokonali tego w finale. I po wygranym wyraźnie, bo do 18, trzecim secie prowadzili 2:1.

Po drużynie, która nie potrafiła żadnej piłce dać się przebić, niewiele zostało

W przerwie przed czwartym secie wielu polskich kibiców wyszło się odstresować do korytarzy Spodka. Gdy na chwilę wyłączono muzykę, w hali zapadła niemal kompletna cisza, tak nietypowa dla tego miejsca. Kibice zrozumieli, że Polacy ten finał przegrywają. Ciszę przerwała dopiero głośna przyśpiewka włoskich kibiców, wymowna w tej sytuacji.

Gdy na boisku tańczyły cheerleaderki, Grbić, jak nie on, zebrał wszystkich zawodników przy sobie. Długo z nimi rozmawiał, a oni poklepali się po plecach. Ruszyli na ten, być może ostatni, bój o wykorzystanie szansy na przejście do historii sportu na zawsze. A kibice zaśpiewali im "Pieśń o Małym Rycerzu".

Ale jeden blok, drugi blok Polaków wybroniony, potem kosmiczny atak i zaczyna się doceniać klasę rywala. Do tego meczu można było mówić, że Polacy mieli wszystko, żeby zdobyć tytuł. Bo pewnie mieli. Ale w tym decydującym meczu brakowało im atutów, a połączenie braku przyjęcia z niedokładnością w rozegraniach Janusza okazało się zabójcze. Włosi musieli to wykorzystać.

Symbolem nieporadności Polaków w końcówce spotkania była piłka, którą na początku czwartego seta najpierw wpuścił w boisko libero Zatorski, a chwilę później wykopał ją tylko pod sufit Spodka. Włosi z szelmowskim uśmiechem chowali ręce w bloku i pokazywali klasę z każdą kolejną akcją. A Polacy może i nie tracili nadziei, mieli swoje zrywy. Liczyli na cud, ale po tej drużynie, która jeszcze w ćwierćfinale i półfinale chwilami nie potrafiła żadnej łatwej piłce dać przebić się na ich stronę boiska, niewiele zostało. Tyle szczęścia, ile Polacy mieli w tamtych meczach musiało się kiedyś skumulować na ich niekorzyść. A jednocześnie z lepszym rywalem naprzeciwko siebie może i było to łatwiejsze do zaakceptowania. Tylko szkoda, że to akurat w tym finale. Polacy nie zagrali tego finału dobrze. Przegrali wyraźnie, w czwartym secie do 20 i ostatecznie 1:3.

Dwa złota i srebro. Kiedyś brzmiałoby to jak pi,ękny set. Dziś zostanie odebrane z niedosytem

Ale to nie powód, żeby dramatyzować. Straconej szansy szkoda. I może to nieadekwatne w tym momencie stwierdzenie, ale sukces na mistrzostwach świata nie był nawet w planach tej grupy. Był możliwy, był jedną z opcji, ale planem jest najlepsza dyspozycja na igrzyskach w Paryżu. I jeśli za dwa lata Polacy zagrają na nich tak, jak na domowych mistrzostwach w tym roku, to można być spokojnym o to, że będą w czołówce. Ten turniej pokazał, że ten zespół będzie miał na igrzyskach do wykorzystania ogromny potencjał. A Włosi? Katowice są dla nich niezwykle szczęśliwym miejscem. Zdobyli tu rok temu mistrzostwo Europy, a teraz wzbogacili się o mistrzostwo świata. I to nie koniec, bo mają przed sobą piękną przyszłość i kolejne generacje znakomitych zawodników.

Złoto, złoto i srebro. Kiedyś brzmiałoby to jak piękny sen. Może z nie najlepszym zakończeniem, ale niezwykłymi wspomnieniami. Historią do zapamiętania i powtarzania już na długo. Niech ta jedna porażka z Włochami, po dwóch wielkich triumfach z Brazylią cztery i osiem lat temu, nie przesłoni prawdziwej wartości wszystkich tych sukcesów. Polscy siatkarze i tak są wielcy. Przez lata zbudowali posąg, na którym skazą jest "tylko" drugie miejsce na świecie. Ta rysa, jeśli już tak ją nazywać, nie może przysłonić piękna całej rzeźby. I niech nigdy, a już zwłaszcza teraz, nie przysłoni.