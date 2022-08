Sensacja na MŚ w siatkówce. Debiutant postawił się faworyzowanej Kubie

Spotkanie pomiędzy Kubą a Katarem rozpoczęło drugą serię spotkań w grupie B. Zdecydowanym faworytem tego starcia byli Kubańczycy, który w pierwszym meczu tegorocznej edycji MŚ postawili się Brazylii i po zaciętym meczu przegrali 2:3 (33:31, 25:21, 15:25, 17:25, 16:18). Byli mistrzowie świata przegrali dwa pierwsze sety i dopiero później udało im się odwrócić losy meczu. Reprezentacja Japonii nie dała natomiast szans Katarowi i pewnie pokonała rywala 3:0 (25:20 25:18 25:15), znacząco potwierdzając swoją przewagę w ostatniej partii gry, którą wygrała do 15.

Historyczny wynik Kataru. Wygrali swój pierwszy set podczas MŚ

Mając na uwadze przebieg pierwszej kolejki, jak i fakt, że Kuba jest zdecydowanie bardziej ograną drużyną podczas światowego czempionatu, która może pochwalić się dwoma wicemistrzostwami (ostatnim zdobytym w 2010 roku) oraz także dwoma brązowymi medalami, zdawało się, że wygrana 3:0 z Katarem nie będzie stanowiła większego problemu.

Stało się jednak inaczej. Kubańczycy od samego początku starcia nie mogli całkowicie zdominować swoich rywali i dwa pierwsze sety wygrali do 21. Podbudowany swoją grą Katar złapał wiatr w żagle i wygrał kolejną partię gry 25:22. W decydującym o finalnym wyniku meczu secie Kubańczycy nie dali jednak szans swoim rywalom i triumfowali 25:19.

Zawodnicy z Kataru mogą być jednak jak najbardziej zadowoleni z tego wyniku. Był to bowiem ich pierwszy wygrany set podczas MŚ, a nie jest to ekipa, która dominuje nawet na regionalnym podwórku. Ich najlepszym rezultatem w mistrzostwach Azji było 4. miejsce (zdobyte w 2015 roku), natomiast przed rokiem byli 5. Co więcej, zajmują oni dopiero 23. miejsce w światowym rankingu, za to Kuba jest 12.

Reprezentacja Kataru zajmuje obecnie czwarte miejsce w swojej grupie. Prowadzi w niej Brazylii, druga jest Japonia, a trzecia Kuba. Kadra Polski rywalizuje natomiast w grupie C z Meksykiem, Bułgaria oraz USA. "Biało-Czerwoni" swój kolejny mecz rozegrają w niedzielę 28 sierpnia o 20:30, a ich rywalem będzie Meksyk.