Polska - Meksyk w siatkarskich mistrzostwach świata. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [Transmisja TV, stream online]

Reprezentacja Polski jest jednym z faworytów do wygrania tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce, które odbywają się w Polsce i Słowenii. Choć konkurencja w tym roku jest bardzo silna, a eksperci często wskazują na dobrą dyspozycję Francuzów czy Włochów, to siatkarze Nikoli Grbicia już w pierwszym meczu pokazali moc.

"Biało-Czerwoni" rozprawili się bowiem z kadrą Bułgarii 3:0, a spotkanie momentami odbywało się całkowicie zgodnie z planem reprezentacji Polski. W pierwszym secie rywale zdołali zdobyć zaledwie 12 punktów, kompletnie nie mogąc odnaleźć się w grze narzuconej przez siatkarzy Nikoli Grbicia. Nieco bardziej wyrównany przebieg miały pozostałe dwie partie gry, lecz i one padły łupem Polaków, którzy wygrywali je do 20.

Polska pokazała zatem, że ma nie tylko chęć, ale również jakość, aby obronić zdobyty w ostatnich MŚ tytuł, a zarazem wygrać turniej po raz trzeci z rzędu. Ostatnio udawało się to Brazylii (lata 2002-2010) oraz Włochom (1990-1998). Dla "Biało-Czerwonych" byłby to także czwarty złoty medal w historii rozgrywek i gdyby udało się go zdobyć, to tylko Rosjanie mogliby się pochwalić większą ilością złotych krążków - 6.

Polska - Meksyk w siatkarskich MŚ. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Polska - Meksyk odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia. Początek zaplanowano na 20:30. Transmisję przeprowadzą TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. Mecz będzie można oglądać także na stronie sport.tvp.pl oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.