Niemcy z NRD krzyczeli do Polaków: "Sprzedawczyki i złodzieje". Meksyk obiecał Polakom fortunę

W niedzielę w katowickim Spodku w drugiej kolejce MŚ 2022 Polska zagra z Meksykiem (godzina 20.30, relacja na żywo na Sport.pl). To będzie nasz najsłabszy rywal w turnieju. Dla Meksyku sukcesem jest już obecność w finałach MŚ. Meksyk niemal na pewno nie zostanie taką rewelacją polsko-słoweńskiego mundialu, jaką był prawie 50 lat temu, gdy organizował turniej. I tym razem na pewno Meksykanie nie złożą Polakom niemoralnej propozycji.

Wszyscy byli pewni, że Polska się podłoży

Na MŚ 1974 grały 24 reprezentacje. Identycznie jak teraz. Również wtedy w pierwszej fazie turnieju uczestnicy rywalizowali w sześciu czterozespołowych grupach. Meksyk wygrał grupę B, pokonując 3:0 Dominikanę, 3:0 Tunezję i 3:1 Holandię.

W drugiej rundzie 12 zespołów podzielono na trzy grupy. W każdej walczono o dwa miejsca dające awans do grona sześciu zespołów, które miały walczyć w ostatniej, finałowej grupie. Już o medale. W grupie G Meksykanie trafili na Polskę, NRD i Belgię. W pierwszej kolejce Polacy pokonali NRD-owców 3:0, a Meksykanie w takim samym stosunku wygrali z Belgami. W drugiej kolejce Polska wygrała z Belgią 3:0, a Meksyk uległ NRD 2:3. Przed ostatnią kolejką było jasne, że Polska jest pewna awansu. I że bez względu na wynik spotkania NRD - Belgia razem z Polską z grupy wyjdzie Meksyk, jeśli tylko pokona Polskę.

Nasi późniejsi mistrzowie świata prezentowali się świetnie. Miel komplet zwycięstw (w pierwszej grupie wygrali 3:0 z Egiptem, 3:1 z USA i 3:1 ze Związkiem Radzieckim), ale wcale nie było pewne czy pokonają Meksyk. A nawet - jak słyszymy od naszych dawnych gwiazd - dla wszystkich było pewne, że Polacy przegrają.

"Po latach wiem jedno"

O tym jak Meksykanie próbowali kupić mecz od Polaków i jak Polacy wahali się co zrobić, opowiedział kiedyś w rozmowie ze Sport.pl Ryszard Bosek. Przypomnijmy:

Jak to było ze sprzedawaniem meczu drużynie gospodarzy mistrzostw?

- Z Meksykiem graliśmy na koniec drugiej rundy i gdybyśmy przegrali, to oni awansowaliby do grupy finałowej, czyli do szóstki walczącej o medale. My mieliśmy już pewny awans, porażka by nam nie zaszkodziła.

Mogłaby nawet pomóc, bo wpuszczając do walki o medale Meksyk, wyeliminowalibyście NRD.

- Zgadza się. A to nie była jedyna pokusa. Meksykanie oferowali nam wielkie pieniądze, oferowali też Acapulco, czyli wypoczynek dla nas wszystkich i naszych rodzin w przepięknym kurorcie. Prezes ich federacji Ruben Acosta wyrastał już wtedy na dużego działacza [w 1984 roku został szefem FIVB, Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej] i czuło się, że może wszystko. To była sytuacja typu: "osiołkowi w żłoby dano, w jeden owies, w drugi siano".

Mieliście problem z wyborem żłobu?

- Długo nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Tuż przed meczem w hali pojawili się przedstawiciele federacji sędziów i w ostatnim momencie zmienili arbitrów. Mecz prowadzili nie ci, którzy byli wyznaczeni. Było jasne, że wszyscy patrzą nam na ręce, więc Jurek [trener Hubert Jerzy Wagner] powiedział "Dobra, gramy normalnie, bo będzie za duża zadyma". Wcześniej były w zespole dyskusje.

To były dyskusje trenera z tzw. starszyzną?

Byłem w tej grupie, która prowadziła rozmowy.

Z Acostą?

Tak. Trener zwołał radę drużyny. Na pewno byliśmy tam z Edkiem Skorkiem i z Wieśkiem Gawłowskim, w sumie było nas czterech albo pięciu. W każdym razie nie chodziło o to, żeby resztę drużyny oszukać, nie zamierzaliśmy przegrać i zabrać pieniędzy dla siebie. W naszej drużynie nic takiego nie mogłoby się wydarzyć. Po prostu trener miał taki plan, żeby w razie odpuszczenia meczu ograniczyć liczbę ludzi, którzy o tym wiedzieli.

W wyniku tych dyskusji postanowiono, że z Meksykiem nie zagra kilku podstawowych zawodników? Pan nie zagrał?

Skorek był zgłoszony jako kontuzjowany, ktoś jeszcze z pierwszego składu nie grał, a ja w końcu grałem. Wszedłem na boisko, bo ustaliliśmy, że wygrywamy. Jurek powiedział, że "gramy normalnie". I dla wszystkich było jasne, o co chodzi. Również dla tych, którzy nie byli w sprawę wtajemniczani. Musieliśmy tamten mecz wygrać. Przede wszystkim atmosfera wokół niego zrobiła się bardzo zła. Niemcy z NRD siedzieli na trybunach i krzyczeli, że jesteśmy sprzedawczyki i złodzieje.

Zagotowali się, gdy po dwóch wygranych setach trzeciego przegraliście?

Nie, oni tak krzyczeli już przed meczem. Wtedy byli pewni, że się podłożymy. Nasza porażka z Meksykiem była chyba dla wszystkich pewna. I była tajemnicą poliszynela. Ale my nie mogliśmy z nimi przegrać, bo to by wymagało takiego rodzaju kunsztu, jakiego nie mieliśmy. Musielibyśmy niesamowicie kaleczyć grę, udawać, że nic nie potrafimy. Kiedyś gdzieś powiedziałem nawet, że Meksyk miał takie szanse nas pokonać, jakie ja miałbym w pojedynku pięściarskim z Andrzejem Gołotą.

Ile kasy przeszło wam koło nosa?

Bardzo dużo. Przecież my wtedy dostawaliśmy po dwa dolary kieszonkowego dziennie.

I po 50 dolarów za złoto.

Już nawet nie pamiętam. I szczerze: nie pamiętam, ile nam dawał Meksyk. Ale to mogło być 50 tysięcy dolarów do podziału na drużynę. I jeszcze te wczasy w Acapulco. Bajka. W Polsce o takich wyjazdach nawet nikt nie śnił. W każdym razie po latach wiem jedno: bardzo dobrze, że się skończyło naszym zwycięstwem. Nie było kasy, ale nie było też smrodu.

"Koledzy zrozumieli, że nie da się z nimi przegrać, całkowicie się przy tym nie ośmieszając"

Bardzo ciekawie sytuację z Meksyku wspomina też Tomasz Wójtowicz. - O propozycji Rubena Acosty, wtedy szefa meksykańskiej federacji, a wkrótce prezesa FIVB, wiedzieli trener i starszyzna. Małe grono. Ja nie wiedziałem. Zaczęliśmy grać na poważnie i ze zdziwieniem patrzyliśmy, co robią starsi, dlaczego popełniają takie błędy, jakie im się nigdy nie zdarzały. Ale Meksykanie byli tak zestresowani, że koledzy zrozumieli, że nie da się z nimi przegrać, całkowicie się przy tym nie ośmieszając - mówi. - Dziś w siatkówce normalne jest kombinowanie, żeby w kolejnej rundzie wpaść na łatwiejszego rywala. My wtedy przegrywając z Meksykiem, wpuścilibyśmy go do strefy medalowej kosztem NRD. Byłoby nam więc łatwiej - dodaje.

- Ale w tamtym przypadku to by była korupcja. Acosta proponował wam ogromne pieniądze za porażkę. Podobno 50 tys. dolarów do podziału, a przypomnijmy, że za złote medale dostaliście po 50 dolarów. Mieliście też mieć długie wczasy w Acapulco - zauważamy.

- Tak, Acosta dawał mnóstwo forsy, dawał wakacje, wszystko, co tylko wymyślił, bo dla nich otwierała się wielka szansa. My wtedy dostawaliśmy śmieszne pieniądze, tak zwane dniówki, które nie wystarczały nawet na kupienie Coca-Coli. W Meksyku mieliśmy chyba do dyspozycji po dwa dolary dziennie. Bywało, że z otwartą buzią staliśmy przed sklepowymi wystawami i cieszyliśmy się, że widzimy rzeczy, o jakich w szarej, biednej, komunistycznej Polsce nikomu się nie śniło, ale jednocześnie bolało nas, że na nic nas nie stać, że nic sobie nie możemy kupić - odpowiada nasz najlepszy siatkarz w historii.

- Ale z tym Meksykiem naprawdę nie dało się przegrać, tak był sparaliżowany. W końcu wszyscy, nawet ci koledzy, którzy początkowo działali za naszymi plecami, uznali, że trzeba grać normalnie. I dobrze, bo uniknęliśmy skandalu. Wszystko poszło po sportowemu - dodaje Wójtowicz.

Tomasz Wójtowicz już dwa i pół roku leczy się z raka. "Widzi pan, że przy łóżku mam chodzik"

Barman stawiał kreski. Rachunek na tysiące dolarów. "Moi chłopcy piją tylko mleko"

Co ciekawe, na MŚ 1974 Ruben Acosta ostatecznie wydał na polskich siatkarzy sporą sumę. To on musiał uregulować rachunek za szampańską zabawę mistrzów świata po finale.

- Świętowanie w hotelu, w którym mieszkały też inne drużyny, musiało być huczne. Zajęliśmy dużą salę restauracyjną, z dużym barem. Przygrywała nam meksykańska orkiestra. Szybko przejęliśmy od muzyków instrumenty. Grajkowie uciekli, nie dali rady się z nami bawić. Niektórzy chłopcy wzięli się za instrumenty, nieważne, że na niczym nie umieli grać. Improwizowali z fantazją, ha, ha! A reszta wzięła się za najważniejszy cel - zdobycie baru. Barman był uzbrojony, aleśmy go rozbroili i przejęliśmy kontrolę. Nie zauważyliśmy tylko, że schował się w kącie i stawiał kreski za każdym razem, gdy sięgaliśmy po butelki z górnych półek. Stawialiśmy wszystkim, zabawa w międzynarodowym, siatkarskim gronie była przednia. A później był poranek - opowiada Wójtowicz.

Czy to był bolesny poranek? - Byłby taki, ale nami dowodził człowiek z wieloletnim doświadczeniem pracy w ministerstwie spraw zagranicznych. Kierownik drużyny zachował się jak rasowy dyplomata. Już siedzieliśmy w autobusie, którym mieliśmy odjechać na lotnisko, gdy dyrektor hotelu wyskoczył z bardzo długą kartką. Nasz kierownik, dystyngowany pan, wysiadł i wyszedł mu naprzeciw. "Proszę pana, pańscy zawodnicy wypili alkoholu za kilka tysięcy dolarów!" - emocjonował się Meksykanin. Pan kierownik wziął ten rachunek, popatrzył na wyszczególnione pozycje i na kwotę chyba pięciu tysięcy dolarów do zapłaty i powiedział tak: "Proszę pana, to jest niemożliwe, moi chłopcy piją tylko mleko. Do widzenia panu". Odjechaliśmy, patrząc, jak ten biedny dyrektor stoi z nieuregulowanym rachunkiem. Później słyszeliśmy, że straty pokrył Acosta - wspomina Tomasz Wójtowicz.