Skandal i zamieszki na trybunach. Ukradli flagę z napisem: Ujqërit e Dëborës [WIDEO]

Na nagraniu widać, jak mecz pomiędzy KF Tiraną a Skenderbeu Korcza został zakłócony przez bójkę kibiców obu zespołów. Chuligani zespołu ze stolicy Albanii obrali sobie za cel wiszącą na barierkach flagę "Ujqërit e Dëborës", co oznacza po polsku "Śnieżne Wilki" (przydomek grupy kibiców z Korczy). Doszło do rękoczynów.

Klub ze stolicy Albanii wydał oświadczenie

"KS Tirana dystansuje się od incydentów, które miały miejsce przed rozpoczęciem spotkania. Dzięki doskonałej organizacji obu federacji odbył się bardzo emocjonujący mecz, który zasłużenie wygrały zawodniczki Skënderbeu Korcza" - rozpoczęto oświadczenie.

"KS Tirana zdecydowanie potępia reakcje na oficjalnej stronie klubu Skënderbeu na etykietki dla naszej drużyny słownictwem podżegającym do przemocy i haniebnymi prowokacjami, na które nie ma miejsca w pięknej grze, jaką jest siatkówka" - czytamy w oświadczeniu klubu ze stolicy Albanii.

Albańska federacja reaguje na skandal

Na wydarzenia te zareagowała również Albańska Federacja Siatkówki, która wezwała kluby, a zwłaszcza Skënderbeu, do zdystansowania się od przemocy i obraźliwego języka. "FSHV wyraża ubolewanie z powodu nieprzyjemnego wydarzenia przed rozpoczęciem meczu Tirana-Skënderbeu. Siatkówka w samej konstrukcji gry jest sportem spokojnym, a wydarzenia tego rodzaju pozostawiają gorzki posmak. Z przykrością stwierdzamy, że w ostatnich tygodniach zjawisko to staje się niepokojące, dlatego apelujemy do wszystkich uczestniczących drużyn w tym okresie sezonu, gdyż weszliśmy w gorącą fazę i emocje są jeszcze większe" - czytamy.

Gratulując reakcji klubu z Tirany, który natychmiast uspokoił agresywnych fanów, FSHV wezwał również "do zdystansowania się od przemocy i wycofania się z obraźliwego, oczerniającego i nieetycznego języka". FSHV jest zdeterminowane, aby wspólnie przekazywać ducha fair play, a wszelkie próby prowokacji, które zaszkodzą wizerunkowi tego sportu, będą podlegały karom, aby zachować jakość siatkówki, na którą jako federacja tak pracowaliśmy", czytamy w oświadczeniu FSHV.