"Rozstrzygnięte". Chciał być trenerem polskich siatkarzy, ale nim nie będzie

Konkurs na selekcjonera męskiej reprezentacji Polski zakończył się 20 listopada. Okazuje się, że zgłoszenia zaczęły wpływać dopiero na kilkanaście dni przed deadlinem. - Wyjaśnię, że kandydatury pojawiły się nawet nie w ostatnim tygodniu, a w ostatnich dniach - mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.

Slobodan Kovac chciał być selekcjonerem polskich siatkarzy. "Zgłosiłem się do konkursu"

Wśród kandydatów do zgarnięcia posady selekcjonera męskiej reprezentacji Polski w siatkówce pojawiło się dwóch Serbów. Jednym z nich był właśnie Slobodan Kovac, drugim - Nikola Grbić. Obaj trenerzy znają polską siatkówkę. Pierwszy zajmuje się PGE Skrą Bełchatów, a wcześniej prowadził reprezentację Serbii, z którą wygrał m.in. mistrzostwa Europy w 2019 roku.

- Tak, zgłosiłem się do konkursu, ale dostałem wiadomość, że zdecydowali się na innych kandydatów. Wysłałem CV, by być trenerem polskich siatkarzy, bo wierzę, że sam mam umiejętności by być trenerem kadry. Decydenci jednak postanowili inaczej - przyznał Kovac w WP SportoweFakty.

Nikola Grbić również prowadził reprezentację Serbii, wygrał z nią jednak brąz na mistrzostwach Europy w 2017 roku. W latach 2019-2021 był szkoleniowce Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W minionym sezonie sięgnął z klubem po puchar Ligi Mistrzów. Dwukrotnie zdobył Superpuchar Polski i raz Puchar Polski. Nie ma co ukrywać, że Serb jest jednym z faworytów prezesa PZPS, Sebastiana Świderskiego.

- Być może to wszystko było już rozstrzygnięte wcześniej. Na pewno ludzie, którzy rządzą polską siatkówką, chcą dla niej jak najlepiej. Życzę im wiele szczęścia, chociaż jeśli będę pracował w innej ekipie, to oczywiście będę chciał was pokonać - mówi Serb, nawiązując tu do słów prezesa PZPS.

Według informacji portalu pozostało już czterech kandydatów walczących o posadę selekcjonera w dalszej fazie konkursu. Wśród nich znajdują się Nikola Grbić czy Lorenzo Bernardi.