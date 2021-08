Polki grają o pierwsze miejsce w grupie na ME. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Tegoroczne mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet układają się dla reprezentantek Polski wręcz perfekcyjnie. Podopieczne Jacka Nawrockiego już w pierwszej kolejce sprawiły niespodziankę, wygrywając z Niemkami 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:22). Sytuacja w grupie była jeszcze lepsza po zwycięstwie z Grecją 3:0 (25:16, 25:20, 25:19), podobnie jak po kolejnej wygranej z Czeszkami 3:1 (20:25, 25:15, 25:21, 25:18). W swoim ostatnim spotkaniu Polki rozbiły całkowicie Hiszpanki 3:0 (25:15, 25:15, 25:8). Cały mecz toczył się pod dyktando naszych reprezentantek i rywalki nie stworzyły żadnego zagrożenia.

Najtrudniejsze wyzwanie dla polskich siatkarek. Pojedynek o zwycięstwo w grupie

Polki od samego początku turnieju przewodzą w tabeli swojej grupy B. Cały czas jednak tuż za ich plecami utrzymywały się Bułgarki. Ostatni potknęły się jednak dość niespodziewanie, przegrywając po tie-breaku z Niemkami. W tej chwili nasze najbliższe rywalki tracą do Polek dwa punkty i wygląda na to, że kwestia zwycięstwa w grupie rozstrzygną pomiędzy sobą w bezpośrednim pojedynku.

- Musimy się dobrze przygotować taktycznie. Podzielimy ten zespół, bo część potrzebuje siłowni, a część treningu technicznego. Zaczęliśmy ten podział już w poniedziałek. Postaramy się zrobić wszystko w jak najlepszym porządku, by dziewczyny były gotowe na to, by walczyć o pierwsze miejsce w grupie - powiedział przed kamerami Polsatu Sport trener reprezentacji Polski Jacek Nawrocki.

Tak wygląda tabela polskiej grupy ME siatkarek. Polki zagrają o pierwsze miejsce

Polska - Bułgaria. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet zagra w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy z Bułgarkami w środę 25 sierpnia o godzinie 19:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.