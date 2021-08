Prezes PZPS podjął decyzję w sprawie przyszłości Vitala Heynena!

Polscy siatkarze pozbierali się po porażce w ćwierćfinale igrzysk i zaczęli zgrupowanie przed mistrzostwami Europy. Zrobili to w dość symboliczny sposób. Jak zdradził trener Vital Heynen, zebrali się pierwszego dnia, omówili, jakie błędy popełnili, spisali to na dużych kartkach, którymi wypełnili salę ośrodka w Spale, a następnie je spalili.

Brak medali na igrzyskach olimpijskich w Tokio sprawił, że pojawiło się pytanie, co dalej z Vitalem Heynenem? Czy Belg będzie wciąż selekcjonerem? - Nie. Pewien etap się kończy. Cykl olimpijski zostanie wypełniony do ostatniego dnia. Rozmawiałem już z Vitalem. Jeśli będzie chciał pracować dalej w kadrze, będzie musiał ponownie wystartować w konkursie - wyjaśnia Jacek Kasprzyk w rozmowie z TVP Sport.

Vital Heynen został selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski w 2018 roku. Wtedy awansował z drużyną narodową do Ligi Narodów i tego samego roku wywalczył złoty medal na mistrzostwach świata. W następnych latach zdobywał krążki niemal na każdej imprezie, na której obecna była nasza drużyna narodowa. Prezes PZPS przyznaje jednak, że kulisy współpracy nie zawsze były tak komfortowe.

- Nie jest łatwym człowiekiem we współpracy. Ostatnie półtora roku pracowało mi się z nim dobrze. Pierwsze lata nie były jednak łatwe. Trzeba mu było przypominać, że to my jesteśmy pracodawcą i chcemy mieć pewien wpływ na funkcjonowanie grupy. Nie mówię tu o szkoleniu, ingerowaniu w skład czy taktykę, a o to, by dziennikarze i kibice mieli dostęp do dóbr narodowych, jakimi są polscy siatkarze - powiedział Kasprzyk.

I dodał: - Wiem, że bardzo przeżył bardzo porażkę w Tokio. Do tej pory był zwycięzcą. Przywoził medale, nawet na ostatniej imprezie przed turniejem olimpijskim. Igrzyska to pierwsze zawody z ogromną przegraną. Po nim mógł powiedzieć, że rezygnuje. Nie zrobił tego. Uważa, że nasi zawodnicy są najlepsi. Zmobilizował graczy, by jeszcze raz zawalczyli razem.

Heynen będąc selekcjonerem reprezentacji Polski poza złotem na MŚ 2018 zdobył srebro w Pucharze Świata w 2019 roku, brąz na mistrzostwach Europy 2019 oraz brąz w 2019 roku w Lidze Narodów i srebro na tej samej imprezie w 2021 roku. Obecnie polscy siatkarze przygotowują się do kolejnych mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 1 września.

Polacy swój pierwszy mecz rozegrają dzień później, gdy zmierzą się z Portugalią. W fazie grupowej czekają ich także mecze z Belgią, Serbią, Grecją oraz Ukrainą. Ta faza turnieju odbędzie się w Krakowie, a następnie w przypadku awansu do 1/8 finału kadra przeniesie się do Gdańska. Półfinały i finały zaplanowano w katowickim Spodku na dni 18 i 19 września. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.