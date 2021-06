Polacy walczą o awans do finału Ligi Narodów. "Przełamać to słoweńskie fatum"

Reprezentacja Vitala Heynena zagra w sobotę o godz. 15:00 przeciwko bardzo niewygodnemu rywalowi, Słowenii. W kadrze na ten mecz znalazł się atakujący Łukasz Kaczmarek, który jest również pewny wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Tokio.

"Teraz mógłby jeszcze udowodnić jakość w reprezentacji, bo w klubie grał cudownie, a tu wydaje się, że jednak nieco gorzej. To świetnie wyszkolony technicznie zawodnik i nie ukrywam, że ja właśnie takich lubię i od samego początku mi się podobał. Potrafi brać na siebie odpowiedzialność, a to bardzo ważna cecha przed takim turniejem, jak ten w Tokio" - ocenił Ryszard Bosek dla Sport.pl wzięcie na IO do Tokio Łukasza Kaczmarka.

"Cieszy mnie ten wybór - mówił o zabraniu Łukasza Kaczmarka do Tokio Marcin Możdżonek. - Myślałem, że na igrzyska może pojechać Muzaj, skoro był w klubie Heynena i to pewnie po części na jego życzenie. A dużo lepszy sezon miał Kaczmarek i to był naturalny wybór. Widać, jak żyje reprezentacją, jak mu zależy, choćby patrząc na jego radość po punktach. Ta decyzja Heynena to świetna wiadomość - dodał.

Kaczmarek przed meczem ze Słowenią. "To niewygodny przeciwnik"

Kaczmarek udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiedział o zbliżającym się meczu ze Słowenią w Lidze Narodów, a także o najważniejszej imprezie dla reprezentacji Polski - igrzyskach olimpijskich, które rozpoczną się w Tokio już 23 lipca.

Słowenia jest wyjątkowo niewygodna dla reprezentacji Polski. Aż cztery z pięciu ostatnich spotkań między tymi reprezentacjami kończyły się porażkami biało-czerwonych. Jedyna wygrana Polaków przypada na czerwiec 2019 roku i kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Tam naszej kadrze udało się wygrać 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:21). - Jakoś ci Słoweńcy nam faktycznie nie leżą. To niewygodny przeciwnik, ale niewygodny nie tylko dla nas. Mają stabilny od lat trzon zespołu, grają dobrą siatkówkę, bardzo skutecznie bronią. Zrobimy wszystko, żeby przełamać wreszcie to słoweńskie fatum, wygrać i zagrać w finale - powiedział Kaczmarek.

O nominacji na IO. "To dla mnie wyjątkowa rzecz. Nie byłoby mnie w Tokio rok temu"

W dalszej części rozmowy Kaczmarek skomentował powołanie na IO. - Bardzo się ucieszyłem z olimpijskiej nominacji, to dla mnie wyjątkowa rzecz i wyjątkowy, wręcz magiczny sezon, gdy spojrzeć chociażby w jakim miejscu byłem rok temu, a w jakim jestem teraz oraz co się udało przez ten czas osiągnąć. [...] Chcę wrócić z medalem - podkreślił atakujący reprezentacji.

I dodał, że gdyby igrzyska nie zostały przełożone o rok z powodu pandemii koronawirusa, to nie miałby szans na grę w tym turnieju, ponieważ w 2020 roku miał poważne problemy zdrowotne - zapalenie mięśnia sercowego i złamanie kości śródstopia. - Nie byłoby mnie w Tokio rok temu, bo dopiero wracałem do zdrowia. Dzięki przełożeniu tej imprezy, będę mógł wziąć w niej udział. [...] Kiedy dowiedziałem się, że to ja pojadę na igrzyska, bardzo się ucieszyłem, ale w głębi duszy pomyślałem od razu o Maćku Muzaju, o tym co on czuje - zakończył Kaczmarek.

Przed meczem Polska-Słowenia zostanie rozegrany pierwszy półfinał Ligi Narodów, w którym Francuzi zmierzą się z Brazylią. Początek o godz. 11:30.