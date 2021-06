Polska gra w półfinale Ligi Narodów! Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski, po dwóch dniach przerwy, wróci na ostatnie mecze w Lidze Narodów 2021. W półfinale rozgrywek biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. W drugim spotkaniu Final Four zagrają natomiast Brazylia i Francja. Co ciekawe, to właśnie z tymi trzema drużynami Polska przegrywała mecze w pierwszej fazie turnieju - 0:3 z Brazylią, 2:3 z Francją i 1:3 ze Słowenią. Mimo trzech porażek Polacy zajęli drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów: na pierwszym miejscu uplasowała się Brazylia, na trzecim Słowenia, a na czwartym Francja.

Liga Narodów 2021 siatkarzy. Mecz Polska - Słowenia już w sobotę

Mecz Polska - Słowenia odbędzie się w sobotę 26 czerwca o godzinie 15:00. Zwycięzca tego spotkania awansuje do finału, a przegrany zagra mecz o trzecie miejsce. Transmisja dostępna będzie na kanale TVP 1 (od godziny 14:35) i Polsat Sport oraz online na tvpsport.pl. Relacja tekstowa prowadzona będzie także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Terminarz Ligi Narodów 2021

Półfinały

sobota 26 czerwca, godz. 11:30: Brazylia - Francja;

sobota 26 czerwca, godz. 15:00: Polska - Słowenia.

Mecz o 3. miejsce

niedziela 27 czerwca, godz. 11:30: przegrani z półfinałów.

Finał

niedziela 27 czerwca, godz. 15:00: zwycięzcy półfinałów.

Słowenia nie należy do ulubionych przeciwników Polaków

Reprezentacja Słowenii od lat jest niewygodnym przeciwnikiem dla Polski. Chociaż jest to drużyna zdecydowanie mniej utytułowana od biało-czerwonych, to wyjątkowo dobrze radzi sobie z naszą reprezentacją. Słowenia wygrała sześć z dziesięciu spotkań z Polską. Gdyby brać pod uwagę tylko ostatnich pięć potyczek, to wynik ten jest jeszcze bardziej niekorzystny - wygrali bowiem cztery takie mecze.

Słowenia w ostatnich latach kilkukrotnie stawała na drodze Polski do wielkich turniejów. W 2015 roku drużyna ta wyeliminowała Polskę z półfinału Ligi Europejskiej, a później jeszcze z ćwierćfinału mistrzostw Europy. Następnie też pokonali zawodników znad Wisły w 1/8 finału ME (2017 rok) czy w półfinale ME (2019 rok).

Mecz ze Słowenią będzie przedostatnim spotkaniem Polaków przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Trener Vital Heynen przedstawił już niemal pełny skład reprezentacji na tę imprezę.

