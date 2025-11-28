Tak wygląda tabela grupy po pierwszym meczu Polek na MŚ

- Z takim rywalem trzeba dobrze wejść w turniej, bo to jest później bezcenne w kolejnych meczach - takimi słowami Jacek Laskowski opisywał pierwsze spotkanie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet. Chinki nie należą nawet do ścisłej czołówki na kontynencie, a na turnieju znalazły się po otrzymaniu dzikiej karty. Na poprzednim mundialu zajęły 28. miejsce. Polki były więc zdecydowanymi faworytkami.

Początek spotkania w holenderskim ’s-Hertogenbosch był nerwowy, ale Polki szybko pokazały dobrą grę. Do 20. minuty wszystko wyglądało wręcz wzorowo. Wtedy jednak rozpoczął się wielki zastój, a Chinki zbliżyły się nawet na dwie bramki. Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 15:12 dla Polski. Po przerwie podopieczne Arne Senstada szybko odrobiły straty z ostatnich minut pierwszej części meczu. Dzięki temu mogły kontrolować przebieg spotkania. Druga połowa była rozegrana niemal perfekcyjnie. Mecz skończył się wynikiem 36:20. Drugą połowę Polki wygrały aż dwunastoma trafieniami! Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Magda Balsam.

Awans niemal pewien. Teraz walka o więcej

Reprezentacja Polski zwycięstwem nad Chinkami praktycznie zapewniły już sobie awans do kolejnej fazy mistrzostw świata. Turniej rozgrywany jest systemem dobrze znanym również z męskich mundiali - z pierwszej rundy grupowej awans zdobywają trzy najlepsze drużyny.

Ważne jest jednak, by walczyć o kolejne zwycięstwa. W drugiej fazie grupowej liczyć się będą punkty zdobyte wyłącznie z drużynami, które awansują do tego etapu turnieju. 30 listopada Polki zmierzą się z Tunezyjkami, a 2 grudnia - z Francuzkami. Te dwie reprezentacje zmierzą się w drugim dzisiejszym pojedynku grupy F - mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Tabela grupy F po meczu Polek: