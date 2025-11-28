Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda tabela grupy po pierwszym meczu Polek na MŚ
Polki były zdecydowanymi faworytkami w pierwszym meczu mistrzostw świata szczypiornistek, które odbywają się w Niemczech i Holandii. Podopieczne Arne Senstada nie zawiodły oczekiwań i pewnie pokonały Chinki 36:20 (15:12). Dzięki temu zwycięstwu reprezentantki Polski praktycznie zapewniły sobie awans do drugiej fazy turnieju. Jak wygląda tabela grupy F po otwarciu turnieju?
Hertogenbosch, Holandia, 28.11.2025. Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych: Polska - Chiny
Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce

- Z takim rywalem trzeba dobrze wejść w turniej, bo to jest później bezcenne w kolejnych meczach - takimi słowami Jacek Laskowski opisywał pierwsze spotkanie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet. Chinki nie należą nawet do ścisłej czołówki na kontynencie, a na turnieju znalazły się po otrzymaniu dzikiej karty. Na poprzednim mundialu zajęły 28. miejsce. Polki były więc zdecydowanymi faworytkami.

Zobacz wideo Norwegowie chcą wojny w skokach! Od razu ruszyli z oskarżeniami

Początek spotkania w holenderskim ’s-Hertogenbosch był nerwowy, ale Polki szybko pokazały dobrą grę. Do 20. minuty wszystko wyglądało wręcz wzorowo. Wtedy jednak rozpoczął się wielki zastój, a Chinki zbliżyły się nawet na dwie bramki. Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 15:12 dla Polski. Po przerwie podopieczne Arne Senstada szybko odrobiły straty z ostatnich minut pierwszej części meczu. Dzięki temu mogły kontrolować przebieg spotkania. Druga połowa była rozegrana niemal perfekcyjnie. Mecz skończył się wynikiem 36:20. Drugą połowę Polki wygrały aż dwunastoma trafieniami! Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Magda Balsam.

Awans niemal pewien. Teraz walka o więcej

Reprezentacja Polski zwycięstwem nad Chinkami praktycznie zapewniły już sobie awans do kolejnej fazy mistrzostw świata. Turniej rozgrywany jest systemem dobrze znanym również z męskich mundiali - z pierwszej rundy grupowej awans zdobywają trzy najlepsze drużyny.

Ważne jest jednak, by walczyć o kolejne zwycięstwa. W drugiej fazie grupowej liczyć się będą punkty zdobyte wyłącznie z drużynami, które awansują do tego etapu turnieju. 30 listopada Polki zmierzą się z Tunezyjkami, a 2 grudnia - z Francuzkami. Te dwie reprezentacje zmierzą się w drugim dzisiejszym pojedynku grupy F - mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. 

Tabela grupy F po meczu Polek:

  1. Polska - 1 mecz, 2 punkty, bilans bramek 36:20
  2. Francja - 0 meczów
  3. Tunezja - 0 meczów
  4. Chiny - 1 mecz, 0 punktów, bilans bramek 20:36

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 Jak nazywa się zaprezentowany gwiazdor reprezentacji Argentyny? W barwach narodowych grał w latach 1977-1994. Jest to:

Quiz wiedzy. Fani piłki nożnej poradzą sobie. Pozostali muszą strzelać. Pobijesz 7/10?