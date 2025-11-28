Tak wygląda tabela grupy po pierwszym meczu Polek na MŚ

- Z takim rywalem trzeba dobrze wejść w turniej, bo to jest później bezcenne w kolejnych meczach - takimi słowami Jacek Laskowski opisywał pierwsze spotkanie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet. Chinki nie należą nawet do ścisłej czołówki na kontynencie, a na turnieju znalazły się po otrzymaniu dzikiej karty. Na poprzednim mundialu zajęły 28. miejsce. Polki były więc zdecydowanymi faworytkami.
Początek spotkania w holenderskim ’s-Hertogenbosch był nerwowy, ale Polki szybko pokazały dobrą grę. Do 20. minuty wszystko wyglądało wręcz wzorowo. Wtedy jednak rozpoczął się wielki zastój, a Chinki zbliżyły się nawet na dwie bramki. Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 15:12 dla Polski. Po przerwie podopieczne Arne Senstada szybko odrobiły straty z ostatnich minut pierwszej części meczu. Dzięki temu mogły kontrolować przebieg spotkania. Druga połowa była rozegrana niemal perfekcyjnie. Mecz skończył się wynikiem 36:20. Drugą połowę Polki wygrały aż dwunastoma trafieniami! Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Magda Balsam.
Reprezentacja Polski zwycięstwem nad Chinkami praktycznie zapewniły już sobie awans do kolejnej fazy mistrzostw świata. Turniej rozgrywany jest systemem dobrze znanym również z męskich mundiali - z pierwszej rundy grupowej awans zdobywają trzy najlepsze drużyny.
Ważne jest jednak, by walczyć o kolejne zwycięstwa. W drugiej fazie grupowej liczyć się będą punkty zdobyte wyłącznie z drużynami, które awansują do tego etapu turnieju. 30 listopada Polki zmierzą się z Tunezyjkami, a 2 grudnia - z Francuzkami. Te dwie reprezentacje zmierzą się w drugim dzisiejszym pojedynku grupy F - mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.
