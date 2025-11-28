Brawo, brawo! Demolka i absolutny pokaz mocy Polek na start MŚ

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych w piątkowy wieczór rozpoczęła 19. w historii start w mistrzostwach świata. Do tej pory najlepszy wynik to czwarte miejsce w latach 2013 i 2015. - Realnym celem jest zajęcie miejsc od 9. do 12, ale uważam, że stać nas nawet na awans do ćwierćfinału. To byłby wielki sukces - mówił Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a kiedyś jeden z najlepszych bramkarzy świata.

Ależ kapitalna druga połowa Polek

Polki do 20. minuty grały tak, jak na zdecydowane faworytki meczu z Chinkami przystało. Po tym okresie prowadziły aż 14:8. Wtedy nastąpił fatalny okres gry Biało-Czerwonych, który nie zdobyły gola przez prawie 9 minut! W efekcie rywalki zmniejszyły straty do dwóch goli. I to mimo faktu, że Chinki do przerwy miały bagatela aż 14 strat! Trzeba też podkreślić, że po około kwadransie, trener Senstad zdecydował się na wiele zmian w składzie, a nie wszystkie zmienniczki dały taką jakość, jak te z podstawowej "7".

Tuż po końcowym gwizdku pierwszej połowy trener Arne Senstad od razu analizował statystyki i nie wyglądał na zadowolonego z gry swoich podopiecznych.

W drugiej połowie Polki zagrały świetnie. Po zaledwie siedmiu minutach już cztery gole miała prawoskrzydłowa Magdalena Balsam. Mecz nasza prawoskrzydłowa zakończyła z 9 golami w 11 rzutach i została wybrana MVP. Ostatni kwadrans to prawdziwy popis naszego zespołu, który bezlitośnie wykorzystywał błędy rywalek i większość bramek zdobywał z kontr. Chinki miały w meczu aż 26 strat, a drugą część przegrały aż 8:21.

W 53. minucie swoją 200 bramkę w reprezentacji Polski zdobyła Aleksandra Rosiak. Zawodniczka ta miała też kilka świetnych przechwytów w obronie w roli wysuniętej "jedynki".

Biało-Czerwone zostały pierwszymi liderkami w grupie F. W drugim meczu tej grupy Francja zmierzy się z Tunezją (piątek, godz. 21.).

Polki w drugiej kolejce zmierzą się w niedzielę, 30 listopada z Tunezją. Początek meczu o godz. 15.30, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Do rundy głównej awansują trzy najlepsze drużyny z każdej grupy, zachowując zdobyte punkty (w meczach z rywalkami, które też awansują dalej).

Polska - Chiny 36:20 (15:12)

Polska: Płaczek, Wdowiak - Balsam 9, Uścinowicz 4, Michalak 4, Cygan 4, Janas 3, Kobylińska 3, Rosiak 2, Granicka 2, Nocuń 2, Olek 1, Pankowska 1, Nosek 1, Głębocka, Kochaniak.

