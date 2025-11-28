Polki sprawiły najpiękniejszą sensację! Historia wydarzyła się na naszych oczach

Już szósty raz w historii startów w PŚ dwie Polki zapunktowały w jednym konkursie. Dotąd w takiej sytuacji zajmowały raczej miejsca w trzeciej "dziesiątce" stawki, ale tym razem spisały się znakomicie i w Falun, dość sensacyjnie, zanotowały zdecydowanie najlepsze rezultaty w karierze. A widok Anny Twardosz w najlepszej dziesiątce konkursu fani skoków w Polsce zapamiętają na długo!

Polki z najlepszymi wynikami w karierze! Ależ zawody w Falun

Zawody w Szwecji przebiegały w trudnych warunkach. Na początku bardzo się ciągnęły i pojawiły się wątpliwości, czy w ogóle zostaną rozegrane. Wydawało się, że sukcesem będzie dokończenie jednej serii. W końcu skoczkinie oddawały swoje próby co kilka minut. Na szczęście później ustabilizowały się trudne warunki - wiało mocno, ale z jednego kierunku, pod narty. Były momenty, kiedy zawodniczki mogły to wykorzystać, ale też takie, gdy nie miały szans poradzić sobie z tym, co działo się na skoczni Lugnet.

Na szczęście dla Polek często te dość loteryjne czy wietrzne konkursy PŚ przynoszą dobre rezultaty. I tak było też w tym przypadku. Po pierwszej serii Anna Twardosz zajmowała 12. miejsce po skoku na 87 metrów, a Pola Bełtowska, która uzyskała 87,5 metra była na 14. pozycji. Mieliśmy nadzieję, że po finałowej rundzie uda się im przynajmniej pozostać w najlepszej "20". Im to jednak wcale nie wystarczyło.

Bełtowska poleciała na 86,5 metra i ostatecznie utrzymała 14. miejsce. To jej najlepszy wynik w życiu - wcześniej punktowała tylko raz, w zeszłym roku w Lake Placid, gdy skończyła zawody na 28. pozycji.

Twardosz trafiła na bardzo trudne warunki - przy skoku Polki wiało tylko metr na sekundę wiatru pod narty. To najgorsze warunki z czołówki i trzecie najgorsze w całej drugiej serii. Jej to nie przeszkodziło. Uzyskała 83,5 metra i zajęła rewelacyjne dziesiąte miejsce. Także poprawiła swoją życiówkę - poprzednią było 15. miejsce z konkursu z Ljubna na Słowenii w zeszłym sezonie.

Rekord punktowy polskiej kadry! Tak dobrze nie było od blisko pięciu lat

Twardosz już w Lillehammer była blisko takiego wyniku, ale tam się jeszcze nie udało. Wyżej w zawodach najwyższej rangi w skokach była tylko podczas tegorocznego Letniego Grand Prix - dziewiąta w dobrze obsadzonej próbie przedolimpijskiej w Predazzo, a także w Courchevel, do tego piąta i siódma w Wiśle i dwukrotnie trzecia w Rasnovie.

Dlatego, o ile wyniki Twardosz dało się przewidzieć, tak 14. miejsce Bełtowskiej to przepiękna niespodzianka i sensacja. Przed sezonem było głośno o tym, że pogorszyły się jej warunki fizyczne i nadchodzący sezon może być dla niej trudny. A ona w świetny sposób udowodniła sobie, że wcale nie musi tak być.

Dla Polski to także absolutnie najlepszy konkurs naszej kadry w historii kobiecych skoków. Oczywiście, indywidualnie lepszym wynikiem w zawodach PŚ od dziesiątej pozycji Twardosz było szóste miejsce Kingi Rajdy z Oberstdorfu z 2021 roku. Twardosz właśnie przerwała już blisko pięcioletnią passę bez Polki w Top10. Jednak punktowo miejsca jej i Bełtowskiej dają lepszy wynik niż ten Rajdy. Wtedy zdobyła 40, a nasze skoczkinie w Falun 44 punkty. To zatem punktowy rekord naszej kadry w jednych zawodach.

Zawody wygrała dominatorka początku sezonu w kobiecych skokach - Japonka Nozomi Maruyama. Skoczyła 94 i 91 metrów, wyprzedzając o 18,5 punktu Słowenkę Nikę Prevc (87 i 95 metrów) oraz Lisę Eder (91 i 90,5 metra) z Austrii.

Kolejna szansa na świetne wyniki Polek już w sobotę, kiedy odbędzie się konkurs na dużej skoczni w Falun.